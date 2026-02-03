神明面前做壞事！ 男假冒廟方人員討香油錢

澎湖一名男子到百年城隍廟裡頭，自稱是廟方人員，四處跟到訪香客索要香油錢。（圖／翻攝自臉書）





今天（2／3）早上，澎湖一名男子到百年城隍廟裡頭，自稱是廟方人員，四處跟到訪香客索要香油錢，廟方知情後立刻報案，員警也在附近抓到了正在閒逛的男子。隨後廟方也在臉書發文，居然有網友留言，說前幾天也遇到同一位男子，跟她要香油錢，讓她十分困擾。

信徒拿出皮夾掏錢，不是要給香油錢，而是要給隔壁這位，因為對方自稱是廟方員工，要跟他討錢。

城隍廟副總幹事歐少寈：「（他是廟方的人嗎），不是啦，不好啦這就是不行的，就想要跟人討錢。」

正港ㄟ廟方人員根本不清楚他哪位，懷疑是想趁過年將近，利用香客虔誠索討百元。

民眾：「那行為是不好的行為，就是這種給人家騙香油錢，那邊平常就不會有人。」

香客表示平時廟裡，就是不會有人站在功德箱旁邊強制收錢，認為他相當詭異，他出沒地點是澎湖馬公百年的城隍廟三級古蹟，平常不論是香客還是遊客，都會來這裡拜拜，3號早上討錢男城隍廟周邊散步，見到有信徒入內拜拜，趁四下無人跟上去，討香油錢一百元，信徒給錢了，但越想越不對，向廟方求證，發現對方根本有詐趕緊報案。

民眾：「很像詐騙的行為，而且傳出去的話，對廟裡的名聲也不好，廟方可能也要，就是管理一下，不要讓隨便這種，不好的想要圖謀不軌的人進去。」

員警：「走啦。」

警方隨後在城隍廟旁，逮到討錢男，即便對方否認犯行，還是只能乖乖被警方帶走，廟方也在臉書發文，要香客們注意，結果有網友表示，前幾天同一位男子說要幫她燒金紙，被拒絕後還直接搶走，最後還不忘再要張100塊，舉頭三尺有神明投機結果，只能讓你去警局過年。

