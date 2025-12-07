神明面前動手！ 賊偷「冰棒土地公廟」香油錢現場點鈔

宜蘭縣 / 綜合報導

在宜蘭壯圍有間土地公廟，以免費吃冰棒、喝發財水聞名，在當地還有人稱冰棒土地公，吸引許多信徒參拜，但在5日竟然有竊賊到廟裡偷走約1.5萬元香油錢。廟方表示犯案的男子還刻意把捐獻箱與被剪斷的鎖頭擺回原位，讓外觀看起來沒有異狀。警方獲報後目前已掌握線索，正全力追查犯嫌身分。

身穿短褲的男子，5日晚間在昏暗的廟裡，用手電筒照明，鎖定捐獻箱，不只東摸西探還用工具破壞鎖頭，偷走香油錢，嫌犯不只偷走捐獻箱內約1.5萬元香油錢，還大膽地直接走到一旁板凳上坐下，彎著腰雙手並用現場數錢。

廟方人員林光賢說：「路過的人看到說，奇怪怎麼有人拿手電筒進來到廟裡面，才跟我們(廟方)說然後我們才調監視器，調了之後才知道我們的功德箱被撬開，裡面的錢都不見了。」這名小偷心思縝密，進廟前還穿著雨衣戴著安全帽，還東張西望先觀察廟內情況。

破壞斷鎖頭偷完錢後，不只現場數鈔票，還刻意把捐獻箱還有被剪斷的鎖頭，擺回原位讓外觀看起來沒有異狀，整個犯案過程只花約20分鐘，連廟方隔天巡視時，也完全沒有察覺錢被偷了，員警說：「沒有啦，它這個斷掉了。」

廟方事後驚覺遭到竊賊光顧，而且平常週末，才會回收捐獻箱內的錢，但竊賊剛好週五凌晨下手，也一度懷疑是不是熟人所為，但經過監視器比對是陌生人犯案，民眾說：「連神明的東西都敢拿，不會覺得良心不安嗎。」

原來這間被偷的廟，是宜蘭壯圍當地知名的土地公廟，還有冰棒土地公廟之稱，因為只要來拜拜，就可以免費吃冰棒喝發財水，平常有很多信徒慕名而來，至於犯案男子，宜蘭縣礁溪分局偵查隊分隊長李文凱說：「警方已掌握相關犯嫌，後續將查緝到案說明並依竊盜罪嫌移送偵辦。」

男子行竊偷到神明面前，警方將持續查緝，要將人繩之以法。

