神明面前這樣好嗎？廟會辣妹收百元抱懷中 引論戰

某廟會活動現場台下的觀眾只要支付100元小費，就能將頭埋入辣妹懷抱中。（圖／翻攝自爆漿2公社臉書）





隨著氣溫驟降，不少人選擇窩在家裡避寒，但在充滿煙火氣息的廟會現場，氣氛卻是熱力四射。近期網路上瘋傳一段令人臉紅心跳的影片，原本莊嚴肅穆的廟口竟然上演了百元小費就能換取辣妹親密互動的戲碼，掀起熱議。

百元小費換取親密接觸

在臉書社團「爆漿2公社」中，有網友分享了一段極具衝擊力的廟會短片。畫面中可以看到雖然天氣又濕又冷，但一名身穿藍紫色性感內衣、留著長髮的辣妹服務卻毫不縮水。她在一處廟會活動現場，台下的觀眾只要支付100元小費，就能將頭埋入其懷抱中。她甚至還主動用雙手緊緊抱住男客人的頭部，讓現場氣氛嗨到最高點。原PO看到這幕也忍不住幽默發問，現在的人難道沒有道德倫理了嗎，並急著打聽下一場到底在哪裡舉辦。

有網友分享了一段極具衝擊力的廟會短片。（圖／翻攝自爆漿2公社臉書）

此事掀起網友討論

影片曝光後立刻吸引大批網友湧入留言區，「為什麼大家的表情都這麼凝重？」、「道德在哪裡？地點在哪裡？」、「神明的廟會活動，多多少少會有這樣子。沒辦法，就算10年以後，也是會這樣子」、「還有天理嗎？還有王法嗎？地點在哪？」、「身體那麼廉價的嗎？」、「問一下，這沒有妨害風化問題？」、「男的臉色很嚴肅！暗爽嗎？」、「其實一直不明（白）廟會是在神明、廟，為何常有比基尼、或鋼管舞性感女郎玩這些，是台灣文化嗎？」、「奉勸不要多管閒事，請問在哪裡？」。

有人觀察入微地發現，參與排隊的男性觀眾表情都出奇地凝重與嚴肅，被調侃是一臉正氣凜然地掏錢排隊。有專業網友指出，相比於一些展場車模合照動輒要價200元，廟會這種近距離接觸的價格簡直是佛心價。

不過也有網友提出質疑，雖然這類辣妹助陣在台灣廟會文化中行之有年，但在神明面前進行如此大尺度的動作，是否會涉及妨害風化或是對神祇不敬，引發了兩派意見的激戰。這段影片不僅展示了廟會的多樣性，也反映出台灣獨特且充滿爭議的民間活力。

