神明顯靈？龜山毒蟲騎贓車潛入警大 偷校內土地公香油錢被逮

游嫌騎車準備離去時，香油錢箱不慎掉落發生巨響，當場遭警衛隊發現。(圖/讀者提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者諶志明

一名59歲游姓男子原從事油漆工作，染有吸食毒品的惡習，幾個月前才因毒駕被桃園警分局移送法辦、查扣車輛，日前竟又騎著偷來的機車，持之前在中央警察大學施作油漆工程的通行證，潛入校園，並竊取校內土地公廟2萬5000元的香油錢，結果游嫌騎車準備離去時，香油錢箱不慎掉落發生巨響，當場遭警衛隊發現，通報龜山警分局到場將游嫌逮捕，並建請桃園地方檢察署向法院聲請預防性羈押獲准。

廣告 廣告

警察大學校內的土地公廟。(圖/讀者提供)

坪頂派出所表示，游嫌數月前因吸食毒品後駕駛車輛遭到桃園分局查獲，並依公共危險罪移送法辦及查扣車輛，獲得交保後未因此收歛悔改，反而變本加厲四處偷竊未拔鑰匙之自小貨車、機車等作為代步及犯罪工具，多次竊取電線、鐵器後到資源回收場銷贓變現，以供日常生活及購買毒品所需。由於游嫌犯罪足跡橫跨桃園、八德、龜山、蘆竹等多個分局轄區，相關分局均組成專案小組積極查緝，但因游嫌居無定所且未使用手機，使得警方難以掌握其具體行蹤，致多次查緝未果。

游嫌涉嫌2萬5000元的香油錢。(圖/讀者提供)

游嫌日前騎乘竊來之機車前往警大，持先前在該校施作油漆工程時之舊通行證瞞騙警衛隊員警，進入校園竊取校內土地公廟之香油錢箱，所幸天網恢恢及土地公顯現鐵腕，在游嫌準備騎機車離開校門時，不慎將香油錢箱掉落地面而發出巨響，警衛隊發現後立即上前將其逮捕，並通報坪頂派出所員警到場帶回偵辦，經龜山分局彙整游嫌所涉各項竊盜犯行資料，建請檢方向法院聲請預防性羈押獲准，終結游嫌四處逃亡、恣意行竊之惡行。

龜山分局長張鶴瓊特別呼籲民眾在使用車輛完畢後，切記要將鑰匙拔下並將車輛上鎖，以免遭歹徒鎖定而竊取車內財物，或者直接開走作為從事竊盜、搶奪、強盜等犯罪之作案工具，造成自己或他人生命、財產損失。