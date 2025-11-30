神明駐駕府中15 紀錄片《三清》新北首映展現在地信仰生命力

紀錄片《三清》29日於新北首映會上，(由左至右)妙雲宮組長賴佳亨、慈惠宮主委賴春穆、導演陳毅、文化局副局長于玟、民政局宗教禮俗科科長林美芬合影。(記者王志誠攝)

新北市文化局三十日指出，府中15於二十九日舉辦紀錄片《三清》新北首映，以臺灣民間信仰為核心題材，拍攝團隊走訪全臺超過八十間宮廟。新北首映選在位於新北市板橋府中商圈的府中15，不只是新北重要的影視文化基地，更鄰近眾多歷史悠久的宮廟，是文化與信仰深度交織的重要場域。

此次首映會劇組特別恭迎板橋慈惠宮與妙雲宮神明駐駕觀影，象徵影像回到信仰扎根的土地，以最虔敬的方式向文化致敬。新北市文化局副局長于玟、民政局宗教禮俗科科長林美芬、《三清》導演陳毅及兩宮廟代表皆到場共襄盛舉。

《三清》歷時四年籌備與拍攝，深入記錄臺灣各地的民間信仰現場，從宮廟儀式、在地故事到青年團體參與，呈現信仰如何穿越世代、連結人心。影片中特別聚焦彰化員林東山媽祖青年團，長期蹲點拍攝Z世代與宗教互動的過程，展現當代青年在傳統文化中找到歸屬與認同的情感軌跡。

導演陳毅表示，《三清》片名源自道教最高尊神「三清道祖」，雖內容並非全然聚焦三清信仰，但團隊以敬畏之心走訪各地拍攝，以影像承載信仰中的溫暖與力量。他也感謝神明庇佑與各界支持，才能完成這部紀錄片，盼能透過作品傳遞對生活的祝福與文化的關懷。

新北首映選在板橋府中，更邀請在地兩大廟宇參與，具有象徵性意義。主祀媽祖的板橋慈惠宮為板橋四大古廟之一，長年是地方精神寄託；而妙雲宮則是少見以鬼谷子為主神的宮廟，在道教體系中備受尊崇。兩宮廟代表在首映現場恭迎神尊進駐，讓放映更具在地文化的厚度與精神象徵。

新北市文化局指出，府中15長期致力推廣多元影像文化與宗教紀實作品，不僅提供創作交流的平台，也積極支持新銳導演發聲。此次《三清》首映讓民間信仰進入藝術空間，也展現府中15作為文化基地的多元面貌。