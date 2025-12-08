神曲助攻? 蔣萬安「這族群票」竟大輸他17% 最新北市長民調曝藍警訊
[Newtalk新聞] 2026 年台北市長選戰尚未正式開跑，藍綠人選與布局已備受各界關注。TVBS 民調中心最新調查顯示，現任市長蔣萬安在所有對比組合中均保持明顯優勢，暫時佔據強勢地位，但民進黨立委王世堅在年輕族群中支持度逆轉，也成為綠營關注焦點。
調查結果顯示，若民進黨推派王世堅參選，蔣萬安支持度為 55％，王世堅 31％，未決定者占 14％。與去年 12 月相比，蔣萬安支持度略減 1 個百分點，王世堅則增加 4 個百分點，雙方差距縮小至 24 個百分點。值得注意的是，20 至 29 歲年輕選民中，有 48％ 支持王世堅，高於蔣萬安的 31％，呈現首次逆轉；但 30 歲以上族群仍全面偏向蔣萬安，支持度皆突破五成。
年齡層分析進一步顯示，40 至 49 歲與 60 歲以上民眾對蔣萬安支持超過六成，遠高於王世堅的兩至三成；50 至 59 歲民眾支持蔣萬安 56％、王世堅 34％；30 至 39 歲則分別為 51％ 與 40％。
行政區方面，中正萬華區蔣萬安支持度下滑至 43％，與去年相比下降 16 個百分點，王世堅則上升至 33％，仍落後蔣萬安 10 個百分點。松山信義區支持王世堅的比例增加 11 個百分點至 36％，但仍低於蔣萬安 54％。大安文山、士林北投、南港內湖等區域，蔣萬安支持度皆維持在六成左右。
政黨傾向分析顯示，民進黨支持者中有 69％ 支持王世堅、僅16％支持蔣萬安；國民黨支持者則高達 94％ 支持蔣萬安；民眾黨支持者中 67％ 傾向蔣萬安，支持王世堅比例增加至 29％。中立選民方面，蔣萬安支持度 44％ 仍領先王世堅 28％，另有 28％ 尚未表態。
王世堅的神曲「沒出息」最近在網路上成為熱門，文化大學廣告系教授鈕則勳指出，他在抖音等社群平台爆紅，使其在年輕族群中獲得較高支持度，而蔣萬安則仍給人「傳統國民黨政治人物」印象，對其年輕族群吸引力形成警訊。他同時分析，王世堅雖在綠營人選中表現突出，但是否能獲徵召參選仍待觀察，因賴清德 2028 連任總統布局可能影響民進黨首都市長人選決策。
此外，TVBS 民調亦針對其他潛在綠營人選進行對比，蔣萬安均保持明顯優勢：
蔣萬安 vs 吳怡農：61％ 比 24％，差距 37％
蔣萬安 vs 鄭麗君：62％ 比 24％，差距 38％
蔣萬安 vs 沈伯洋：64％ 比 22％，差距 42％
蔣萬安 vs 林右昌：65％ 比 19％，差距 46％
TVBS 民調中心此次調查於 11 月 27 日至 12 月 4 日晚間進行，共接觸 1,256 位 20 歲以上台北市民，成功訪問有效樣本 1,006 位，抽樣誤差為 ±3.1 個百分點，信心水準 95％。調查採電話號碼後四碼隨機抽樣，並依性別、年齡、地區、教育程度進行加權處理，調查經費由 TVBS 提供。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw/poll-center
