神曲製造機！Official髭男dism心路歷程登大銀幕 鐵粉瘋搶預售收藏票

日本超人氣樂團Official髭男dism演唱會電影將於12月12日登上台灣大銀幕。（羚邦亞洲提供）

以「即使到了適合留鬍子的年齡，我們也想持續以這個團隊創作讓大家心情愉悅的音樂」作為信念，日本超人氣樂團Official髭男dism首部演唱會電影《劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025》將在12月12日登上台灣大銀幕。

影片以舞台前視角記錄4位成員一路走來的心境與創作歷程，搭配演出時的真實對話，帶領觀眾零距離感受他們想以音樂撼動世界的熱度。自出道以來，Official髭男dism以〈Pretender〉、〈I LOVE…〉、〈Subtitle〉等破億神曲席捲亞洲，YouTube總播放量突破10億次，成為現象級男子樂團。演唱會電影大規模呈現震撼演出場面，也完整捕捉4位成員以音樂翻轉人生的關鍵時刻，讓歌迷透過大銀幕重溫他們一路向前的動感能量。

Official髭男dism出道以來破億神曲一首接一首。（羚邦亞洲提供）

片中大篇幅呈現藤原聰、松浦匡希、小笹大輔與楢﨑誠，談及成名後的壓力、創作瓶頸、團隊默契與彼此的支持。透過專業環繞音效，觀眾彷彿站在演唱會第一排，感受節奏、音符與歌詞傳遞的力量。

《劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025》預售開賣後隨即引發粉絲瘋搶，每套預售皆附上限量精美的紀念收藏票。這不只是獻給髭男粉絲的作品，更是一部送給所有熱愛音樂與夢想之人的深刻紀錄。

Official髭男dism演唱會電影預售即附精美紀念收藏票。（羚邦亞洲提供）

