神曲「熱愛105°C的你」原唱來了！喊話：人生苦短11月相見

「炸雞少女」回來了！以〈我在人民廣場吃炸雞〉、〈熱愛105°C的你〉紅遍全球社群的創作歌手阿肆，暌違4年發行全新專輯，主打歌〈愛我別煩〉攜手青峰合作， 11月30日將首次來台開唱，勢必掀起樂迷瘋搶熱潮，阿肆說：「人生苦短，保持果斷，我們11月台中相見吧。」

從短影音爆紅到成為華語獨立音樂代表聲音，阿肆以細膩筆觸描繪日常情緒，作品不僅極具傳唱度更能引發世代共鳴，成為華語樂壇最具辨識度的獨立音樂人之一。今年帶著全新專輯《不好意思我要開始冒犯了》回歸，並展開同名巡演，新作品希望傳遞在普遍壓抑的世代裡，我們仍該勇敢表達，不論光亮或黑暗，都值得被看見。

受邀登上簡單生活節後，阿肆隨即宣布於 Legacy Taichung 舉辦巡迴專場演唱會，展現對台灣樂迷的誠意與重視！阿肆也透露這次巡演歌單將「新舊融合」，不僅帶來爆紅代表作，也將首度演唱新歌，打造最真摯完整的現場體驗，她笑說：「上一次你見到我是10年前，而下一次我們能相見，不知道會是多久以後。人生苦短，保持果斷，我們11月底台中見！」演唱會門票在iNDIEVOX熱賣中。

