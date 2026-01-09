神木意象點亮臺灣燈會 喔熊木馬小提燈童趣吸睛

交通部觀光署今天(9日)公布2026臺灣燈會主燈「光沐一世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」，主燈以神木與旭日為設計靈感，結合燈光螢幕展現臺灣文明歷程，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志共同創作。燈會將於3月3日元宵節晚間7點在嘉義縣點燈，展期到3月15日。

交通部觀光署舉辦2026臺灣燈會主燈暨小提燈造型發表記者會，交通部次長林國顯致詞時表示，臺灣燈會是臺灣在過年期間最大且最重要的活動，今年邁入第37屆，也是第3度來到嘉義，這次主燈的設計團隊用阿里山為主體，主燈下方螢幕結合上方燈光視覺展演，從「世界的阿里山」視角出發，帶領觀眾見證臺灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的壯闊歷程，將自然、人文與科技交織成精彩的光影敘事。

嘉義縣長翁章梁指出，這次臺灣燈會除了規劃瑪利歐親子專區外，還有青森睡魔將在燈會期間亮相，大阪世博臺灣館也將與民眾見面，還可以看到愛爾蘭的踢踏舞、紙風車樂團、傳統的明華園，還有舉辦了一場TEAM TAIWAN的大遊行，基本上這次臺灣燈會非常多樣與精彩，尤其是煙火施放也會很盛大。

觀光署署長陳玉秀表示，每年深受大小朋友及國際旅客喜愛的臺灣燈會小提燈，今年首度結合2026年生肖「馬」以及臺灣觀光代言人「喔熊」，突破以往純生肖小提燈手法，以喔熊騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，極富童趣，命名上則融合設計主題，再擷取台灣燈會主辦城市名稱—嘉義，以台語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，寓意元宵期間好玩好看盡在2026臺灣燈會，歡迎民眾來到嘉義「提燈賞燈會」。

交通接駁方面，翁章梁縣長指出，除了跟高鐵、臺鐵協調外，現場還規劃超過2萬個停車位，並選擇距離燈區較近的停車場，同時提供接駁服務。觀光署表示，邀請全國民眾規劃一趟嘉義賞燈之旅，白天走訪在地景點、品嚐特色美食，夜晚漫步燈區欣賞美麗燈藝作品，在繽紛燈海中歡度吉慶熱鬧的元宵佳節。