神棍夫妻檔自稱「黃天祿大師」 隔空作法詐逾1500萬遭檢求處重刑

宜蘭一對神棍夫妻檔，透過網路對外宣稱是「黃天祿大師」，可以為感情失和的夫婦作法、斬桃花等等，藉此斂財，有人單筆最高詐騙將近1400萬元，受害人遍及全台，去年被宜蘭檢警揭發真面目，劉姓男子棄保潛逃，被發布通緝，黃姓女子則是遭到起訴，檢察官合計求處8年徒刑。

警方準備上門攻堅，破壞器具已經拿在手上。

男子打開門，警方立刻亮出搜索票進來，原來這一對神棍夫妻檔假冒命理大師真斂財，得手超過1500萬，如今被起訴，求處重刑8年。

神棍夫妻檔詐逾1500萬遭檢求處重刑（圖／民視新聞）檢警查扣一堆符咒、草人等等詐騙用的道具，這些全都是網購來的，檢方追查，劉姓男子和黃姓女子夫妻檔假冒命理大師，冒用黃天祿大師的名義，經營粉絲專頁，招攬感情不和的客人，但算命和作法都不出面，只用LINE聯繫、「隔空作法」，黃姓女子協助洗錢，受害人遍布全台，但之前多認定是民間信仰不起訴，宜蘭地檢署鍥而不捨追查，才讓他們現形。

神棍夫妻檔詐逾1500萬遭檢求處重刑（圖／民視新聞）和合術和鎖心術1個月各3萬6000元，斬全部桃花1萬2000元，甚至加強型套餐組合，最高要價8萬4000元，檢警查出他們一共詐騙1576萬元，其中還有1人單筆就匯了1396萬多元，他們矢口否認，夫妻倆被逮後交保，劉姓男子棄保潛逃到越南被通緝，妻子持續羈押，遭到起訴，檢察官合計求處有期徒刑8年。

但誇張的是，黃姓女子交保後，還繼續跟被害人拿錢，目前查扣300多萬還在偵辦，只能等判決確定，才能發還被害人。

