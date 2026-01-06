神棍強吻好友女兒 誆「甘露」治失眠...留DNA辯擦汗

一名男子因得知友人女兒長期受睡眠障礙所苦，假借宗教修行之名，趁機伸出魔爪。（示意圖／翻攝自Pixabay）





真的很可惡！一名大偉（化名）因得知友人女兒小舒（化名）長期受睡眠障礙所苦，假借宗教修行之名，誆稱要為其進行儀式，趁機伸出魔爪。最終法院判處有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。

神棍誆雙修 可改善睡眠障礙

判決書指出，大偉與小舒家人熟識，得知小舒有睡眠問題後，便透過Line不斷灌輸宗教修行的觀念。2024年5月，大偉前往小舒住處，故意以「涉及宗教隱私、需一對一教學」為由支開其父親，隨後語出驚人地表示，兩人是「前世配偶」，必須進行「雙修」、「灌輸陽性甘露」才能改善睡眠障礙。

過程中，大偉隔著衣物撫摸小舒私密部位，對強吻感到反感的小舒表示，「那時候我覺得很噁心，就一直吐，就把（大偉）口水吐在衛生紙，他就一直在那邊說什麼為我好，因為我沒有陽性甘露，只有他有陽性甘露」，事後小舒將沾有大偉唾液的衛生紙交給警方，鑑定結果驗出大偉DNA，成為定罪關鍵。

大偉在案發後不僅主動傳訊息詢問「要了解甘露嗎？」更在訊息中寫道，「八卦陰陽心相印雙修」、「和喜愛的人重逢真好」，試圖將侵犯行為美化，更辯稱「我是寫說如果有人寫給A女這些內容，就是欺騙，妳如果看到這個就是欺騙」，甚至大偉辯護人將衛生紙上的DNA解釋為「該等生物跡證可能是大偉擦鼻涕、擦汗、擦嘴所留下」。

法院經審理，大偉趁小舒心理脆弱、徬徨無助之際，利用宗教迷信手段壓制其理性思考空間，同樣構成犯罪。總結本案，大偉身為長輩卻利用小舒的信任與病痛，進行侵犯，導致小舒至今仍出現食慾不振、身心崩潰等反應。考量其犯後態度惡劣且未賠償損害，最終法院依強制猥褻罪判處有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。

尊重身體自主權！請撥打113、110

