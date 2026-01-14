神權垮恐亂西亞和平！中東專家徐峰堯憂美若動武正好讓伊朗「轉移焦點」

記者彭光偉／台北報導

伊朗近期爆發大規模抗爭，局勢持續動盪。百夫長旅行社的「伊朗達人」徐峰堯分析認為，美國若貿然動武，恐怕反而幫了伊朗神權政府一把，讓他們有機會將內部矛盾轉化為「境外勢力壓迫」的悲情形象。

百夫長旅行社的「伊朗達人」徐峰堯分析認為，美國動武可能成為伊朗神權續命神丹，也極可能複製當年伊拉克海珊政權結束後，敘利亞出現反政府以及ISIS的狀況。。（圖／徐峰堯提供）

徐峰堯長期帶團深入中東國家，對當地局勢與歷史文化有深刻了解。針對伊朗現況，他在臉書上發文表示，對伊朗政權而言，目前首要任務就是平息內部抗爭，若無外力介入，政府將維持現有強硬手段解決問題。

徐峰堯在發文中寫道：「現階段伊朗政權，最重要的就是解決內部抗爭的問題，如果沒有出現其他議題，會是現階段伊朗政府用現有的方式解決問題。如果要把焦點轉移，川普如果動武，會是個很好轉移焦點的可能。」

他進一步分析伊朗可能的戰略，就是伊朗直接對以色列進行攻擊。期待把內政的問題，轉為境外勢力長期壓迫的悲情形象。徐峰堯認為若真要解決伊朗目前的問題，美國應該不要出手，別讓伊朗的執政者有機會轉移焦點，另外一方面，又要提防伊朗對以色列的威脅。

許多媒體分析認為伊朗人民渴望與世界接軌，但徐峰堯認為神權政府的心態是：「大家都覺得伊朗應該想要與世界接軌，對於伊朗的神學政權，希望繼續維持政權、不跟國際接軌，可能才是他們心中的第一志願。但是當你的對手是川普，這一切都可能會用不同的方式在被解決。」

徐峰堯也引述了輔大歷史系副教授陳立樵在媒體發表的文章，外界常討論前巴勒維王朝王儲雷札．巴勒維（Reza Pahlavi）回歸的可能性，徐峰堯附和陳立樵的觀點認為：「巴勒維的後代並沒有繼承的合法性，各地的勢力還有自己的意見。這樣的假設會有出現伊朗的瓦解，最後各個勢力在各地引爆更多的區域動亂。這也才是統一的伊朗對西亞安全最重要的關鍵。」

徐峰堯指出：「如果伊朗的伊斯蘭神權政治被結束，我個人覺得複製當年伊拉克海珊政權結束後，敘利亞出現反政府以及ISIS的狀況。」

徐峰堯表示，目前手上原定的伊朗旅行團，在經過出團前的風險評估、考量到安全與有品質的旅遊，已經暫時取消。

