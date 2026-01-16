神權政府強力壓制大規模示威 FT：恐已發生「伊朗版天安門事件」



長期經濟發展不振在伊朗境內所引發的反政府示威，在短期之內就擴散至各地，且包括美國在內國際陸續發聲支持，頗有星火燎原之勢，然而本週以來情勢急轉直下，外界認為在德黑蘭神權政府的強力壓制之下，示威活動似乎逐漸平息，金融時報則認為恐已發生「伊朗版天安門事件」。

金融時報（FT）指出，上週伊朗示威潮處於高點時，德黑蘭政府的反對者一度認為神權政府已瀕臨瓦解，且最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）正在跟隨敘利亞前獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）的腳步，擬定出逃的計畫；不過僅僅過了數日之後，伊朗民眾時有時無的電話通訊逐漸恢復，並且透過高度隱密的衛星網路傳達資訊，加上國際觀察人員的描述，卻似乎顯示抗議浪潮正在平息。

「伊朗版天安門事件」恐已發生

報導表示根據電話訪問，由伊朗反政府、人權運動人士透過加密通訊所提供的情形，描繪出了一幅黯淡無比的景象，顯示伊朗恐怕已經發生了諸如「天安門事件」的血腥鎮壓。

這波抗議潮在去年12月下旬，因為德黑蘭市集商販面臨通膨不斷升高，伊朗官方貨幣里亞爾（Rial）價值崩盤，憤而關門停止營業所點燃，抗議活動則在短時間內就演變成反政府示威，並且迅速擴散至全伊朗，各地的街道上，「哈米尼去死」以及「獨裁者去死」的口號此起彼落。最初，德黑蘭政府面對示威維持著高度克制的態度，官員也試圖安撫群眾的怒火。

抗議初期並無暴力發生 巴勒維後裔的號召恐是轉捩點

在大學內擔任歷史教授的伊朗人士，透過「星鏈」（Stralink）衛星網路表示，示威潮剛開始雖然擴散速度以及人數的增長都非常快，但是並無任何恐懼的情緒出現，且「無論是示威者或是政府單位，都並未出現暴力行為」。

然而一切在8日晚間都變了，報導表示當時有大批民眾，響應了流亡在美國、巴勒維王朝後裔芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）的號召，走上街頭之後，德黑蘭當局隨即切斷了網路以及電話通訊，人權組織則表示在全國斷網、與外界斷連之後，暴力鎮壓隨即展開。

國際特赦組織表示安全部隊人員從公寓大樓、清真寺以及警察局內，向手無寸鐵的示威者開槍射擊，且主要「瞄準抗議人士的頭部與軀幹」；1名女性表示，由於「到處都聽得到槍聲」，並且伴隨著人們驚恐的尖叫聲，因此她在8日太陽下山後就匆匆返家，並且將想要走上街頭的女兒攔住。

不明身分黑衣男性 鼓譟示威情緒

根據目擊人士說法，在示威現場，有許多刻意煽動的人士混在真正的示威人群之中，「有一群身穿黑衣、身手敏捷的男性，不斷地點燃街道上的垃圾桶，並且不斷快速地轉移」，另1名人士則表示，示威人潮之中有大約十數名「看起來像是突擊隊員」的精壯男子，身著類似的黑色服裝，一邊在現場奔跑，一邊高聲呼籲民眾走出戶外，加入抗議活動。

在情勢進一步激化之後，德黑蘭當局隨即聲稱抗議潮是在外國勢力策畫之下發生，且是受到以色列資助的陰謀活動，西方國家對於巴勒維的同情，則是讓德黑蘭當局能夠聲稱，抗議活動已遭伊朗敵人所把持。

神權政府原本就建立在示威潮之上 有鎮壓反政府情緒豐富經驗

雖然美國總統川普（Donald Trump）表態支持示威者，並且承諾援助即將到來，使示威者相信美國準備推翻德黑蘭政權，但英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中東暨北非計畫主任瓦基爾（Sanam Vakil）指出，目前的德黑蘭政權就是在1979年的反美示威潮之中誕生，且多年來也有鎮壓抗議活動的豐富經驗，因此「手中無疑有一套系統性的戰略，將示威行動『圍而殲之』」。

瓦基爾強調，伊朗境內的抗議活動事實上都在當局的掌握之中，且德黑蘭當局極為擅長「將抗議營造成暴力衝突、動亂或是恣意破壞的假象」，不過隨著時間一長，當局也無法掩蓋鎮壓行動造成大量死亡的事實，因此必須透過官方媒體報導揭露部分真相。

瓦基爾認為，伊朗神權政府本身雖然能夠進行一部分的改革，不過包括伊朗經濟持續在美國制裁之下低迷，該國官僚體系根深蒂固的腐敗，以及德黑蘭政府長期與有美國撐腰的以色列，在中東進行權力競爭所帶來的沉重代價，各種引發民怨的根本問題仍未消失，因此未來抗議潮仍將不斷發生，且相關的活動也會持續增加。

