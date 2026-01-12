神權統治將瓦解？伊朗命運轉捩點 革命衛隊與民兵組織是政權垮台關鍵

編譯張渝萍／綜合報導

伊朗全國性抗議越演越烈，民眾不畏政府血腥鎮壓，每夜都有大量人群湧上街頭，加上美國總統川普與示威者同陣線，威脅德黑蘭當局若殘殺平民不排除會介入，讓這個伊斯蘭共和國被推翻機率更高。

美媒分析，在這很可能是伊朗命運轉捩點的時刻，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）以及民兵組織「巴斯基」（Basij）便扮演重要角色，若他們決定叛變不再效忠政權，便會讓這個政權很快垮台。這項進展不但攸關伊朗人命運，也將改變全球地緣政治與能源市場。

伊朗全國性抗議越演越烈，民眾不畏政府血腥鎮壓，每夜都有大量人群湧上街頭。（圖／翻攝自X平台 @Inevitablewest）

約500死、年輕人多頭胸中彈

伊朗這波抗議最初源於經濟崩潰與貪腐，接著越演越烈，演變為對神權統治的直接挑戰。政府則派出安全部隊以實彈鎮壓、大規模逮捕，甚至精準斷網，讓伊朗人與世隔絕。根據《紐約時報》報導，死亡人數約500人、逾萬人被捕，醫療機構被傷患與遺體塞滿，不少死者都是頭胸中彈，且年輕多為20至25歲。

這場示威得到川普的公開聲援，尤其川普才剛突襲委內瑞拉，直接綁走總統馬杜洛與妻子，讓川普威脅伊朗政府的言論更不容忽視。先前報導指，川普已聽取攻打伊朗的選項簡報，隨著德黑蘭鎮壓力道增，川普出兵機率越來越高。

伊朗政權瀕臨垮台轉捩點

情局前資深中東分析師厄舍（William Usher）表示，「這是伊朗自1979年以來最關鍵的時刻」。他指的是孕育伊斯蘭共和國、顛覆區域權力平衡、並引發德黑蘭與美國及其盟友數十年敵對的那場革命。厄舍說：「這個政權目前處境極為艱難，而主要驅動因素是經濟。我認為他們重新掌控局勢的時間窗口正在縮小，可用的工具也越來越少。」

一名不具名的歐洲高級官員透露，以色列正就當地局勢與歐洲各國密切聯繫。該官員指出，若伊朗政權垮台，俄羅斯總統普丁將再失去一個重要盟友，先前普丁才失去馬杜洛，同為盟友的敘利亞前總統阿薩德也在一年多前被推翻。

伊朗領導層「執行真主意志」不輕易退場

福斯新聞分析指，即便處境艱難，伊朗領導層也不會輕易退場，因為這些領袖在伊斯蘭的神學世界觀中，自認是在執行真主的意志。

自1979年以來，伊斯蘭共和國透過「法基赫監護」（velayat-e faqih）來建構統治正當性，也就是伊斯蘭法學家的統治。在這個體制下，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）不僅是一名政治人物，還是被視為受神意認可的伊斯蘭革命守護者。

在目前伊朗政權下，最高領袖哈米尼不僅是一名政治人物，還是被視為受神意認可的伊斯蘭革命守護者。（圖／翻攝自X平台@Khamenei_fa）

這種神學世界觀，直接塑造了政權回應異議的方式。當伊朗安全部隊向人群開火時，政權並不認為自己是在鎮壓政治反對派，而是認為在粉碎異端、煽動與對神聖秩序的叛亂。抗議者經常被貼上「塵世腐敗」（corrupt on earth）的標籤，這是一個源自《古蘭經》的用語，歷史上常被用來合理化最嚴厲的懲罰。

因此只靠公開譴責或道德呼籲，無法撼動德黑蘭，統治者們相信忍耐、犧牲與暴力本身就是美德；然而，即便是由宗教確信所驅動的政權，一旦權力結構出現裂縫，也可能崩解。

伊朗未來關鍵因素是軍事與民兵組織

革命之所以成功，往往不是因為群眾更多，而是因為安全部隊最終不再服從命令。

福斯新聞分析，此刻，對於伊朗未來最關鍵的單位正是伊斯蘭革命衛隊（IGRC），以及民兵組織「巴斯基」（Basij）。若這兩個單位決定叛變，那麼離終結政權之時就不遠了。

巴斯基深入街頭與社區的「監視網絡」

巴斯基常被稱為政權的「眼睛與耳朵」，它並非傳統軍隊，而是一個遍布全國的人口控制與內部監控網絡，深入社區、大學、工廠與清真寺，監視異議、辨識組織者，並在抗議擴散前迅速進行威嚇或拘捕。

巴斯基常被稱為政權的「眼睛與耳朵」，它並非傳統軍隊，而是一個遍布全國的人口控制與內部監控網絡。（圖／維基百科）

在2009年綠色運動與2022年「頭巾革命」期間，巴斯基都扮演核心角色，透過毆打、逮捕與革命衛隊的密切協調來鎮壓反抗。它的價值不在戰場實力，而在於無所不在與意識形態忠誠。

巴斯基的任務，是在地方層級控制異議。只要巴斯基保持忠誠並在城鎮、社區與校園中有效運作，政權就能控制局勢。一旦他們遲疑、分裂或選擇旁觀，德黑蘭的掌控力將迅速削弱。

巴斯基是真正的社會控制工具。若政權被迫大規模動用革命衛隊來維持內部秩序，意味著地方控制已經失敗，體制承受的壓力遠比表面所見更大。

伊斯蘭革命衛隊為軍事力量

相較之下，革命衛隊掌控軍事力量，並運作為一個龐大的經濟帝國。除了內部安全，它還主導伊朗外交政策，負責飛彈部隊、區域代理人與對外行動。革命衛隊的使命，是在海外捍衛革命；巴斯基的使命，則是在國內控制社會。

革命衛隊掌控軍事力量，並運作為一個龐大的經濟帝國。（圖／維基百科）

過去三十年，革命衛隊已深度嵌入伊朗最關鍵的產業，能源、建設、電信、運輸、港口與黑市金融。伊朗經濟的整個部門，如今都依賴革命衛隊控制的企業與基金會。

這形成了一個致命張力：一方面，革命衛隊有充分理由捍衛讓他們致富的體制；另一方面，長期動盪、制裁與經濟崩潰，卻也已威脅到他們所掌控的資產。某個時刻，自我保存可能會開始與意識形態忠誠產生競爭。

因此，伊朗的未來，或許不取決於街頭抗議者做了什麼，而取決於革命衛隊最終選擇站在哪一邊。

伊朗動亂三種可能的結局

第一種是全面鎮壓。巴斯基維持地方控制，革命衛隊全力支持最高領袖，政權以壓倒性武力粉碎反抗。伊斯蘭共和國得以延續，但代價是更深的國際孤立與長期衰敗。

第二種是去神職化的延續。一場「軟政變」可能讓年邁的教士退居幕後，由軍事民族主義領導層接手，在保留權力結構的同時，拋棄最不受歡迎的宗教人物。體制依然威權，但形式改變。

第三種是體制瓦解。若部分巴斯基分裂或選擇旁觀，而革命衛隊又遲疑是否全面介入，內部控制可能迅速崩潰。但這是最不可能的選項，卻又是最具變革性的結果，也是對長期區域穩定最有利的一種。

福斯：美國應不應承擔統治責任

美國必須對自身目標保持紀律。福斯新聞指出，華府不應試圖「接管伊朗」、重塑伊朗文化，或指定領導人，因為這樣的做法在其他地方已證明失敗。但同時，美國也不應假裝在一個施暴的神權體制與追求尊嚴的人民之間保持中立。

美國的戰略目標很清楚，包括「防止伊朗取得核武」、「終結伊朗輸出恐怖主義與代理戰爭」、「推動伊朗走向區域穩定，而非破壞」、「鼓勵一個來自人民正當性、而非恐懼與強制的政府」。分析稱，達成這些目標，需要施壓而不挑釁。

華府不應試圖「接管伊朗」，因為這種作法在其他地方被證明是失敗的。（圖／翻攝自白宮官網）

川普政府與盟友現在應該做什麼？

報導指，川普政府與盟友可做的事可分五項。

第一，持續揭露鎮壓。網路封鎖本身就是武器。美國與盟友應支持一切合法手段，確保伊朗人民保持連線，暴行無法被掩蓋。

第二，鎖定執行者，而非民眾。制裁應針對具體的革命衛隊單位、巴斯基指揮官、法官與安全官員。集體懲罰只會強化政權宣傳。

第三，傳遞後果，也提供退路。下令施暴者必須知道自己將被追究責任；拒絕非法命令者，則應知道世界正在關注、並會記住。

第四，嚇阻對外升高衝突。德黑蘭可能試圖透過對外衝突來凝聚國內。強化區域飛彈防禦、海上安全與盟友協調，可降低其轉移焦點的能力。

最後，不要送給德黑蘭它想要的宣傳勝利。華府高調宣稱「政權更迭」，反而可能削弱伊朗本土聲音的正當性。支持人民，孤立殺戮者，讓政權為其罪行負責。

報導指，當伊斯蘭共和國最終面臨清算時，世界必須準備好，不是去佔領伊朗，而是確保取代暴政的，不會只是換了一套制服的同一個政權。

