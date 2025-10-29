神氣家族人生智慧寶庫－偏頭痛不 再找回平靜與愛

年輕時，田武淇熱愛溜冰，卻為膝蓋留下運動傷害；婚後壓力漸增，偏頭痛悄悄纏上了他。從偶發性頭痛發展成經常性的劇痛，嚴重時必須打止痛針才能工作。止痛藥從加強錠吃到沒效，甚至痛到嘔吐、腦袋像要炸開，那種痛，曾讓他起過極端念頭。十多年來，他出門不敢不帶止痛藥，不定時的發作讓生活陷入黑洞。

膝蓋與腰部的舊傷使田武淇連跪下都困難，後來坐骨神經痛也找上門。自從因緣際會進入太極門修練氣功後，他開始每日揉捏拍打、調息練氣。驚喜的是，有天女兒說：「爸，你很久沒頭痛了耶！」他這才發現，靠藥度日的自己，已經改變。如今，他能盤腿甚至雙盤練功，坐骨神經痛也消失。曾無法下跪的他，如今能自在而坐，這不只是身體的解脫，更是心的釋放。

田武淇曾是個「脾氣很差的爸爸」。頭痛時怒火攻心，常把情緒發洩在家人身上。女兒曾因他一句話在樓梯口默默落淚。某次打坐時，耳邊響起師父的教誨，他憶起自己過去的粗暴，主動向女兒道歉：「爸爸以前罵妳，我覺得很難過，其實是爸爸不對。」女兒平靜地回：「沒關係啦，我知道。」這場道歉，成為他內心真正的覺醒。謝謝師父教他放下、釋懷，也讓他學會用愛代替責備。

田武淇在太極門找回「內在的自己」。他不再是只會「忍」的硬漢，而是學會說出「感謝」與「對不起」的丈夫、父親與自己。他常想，若沒有這段練功修行路，或許仍困在藥物、怒氣與自責中無法自拔。

過去的田武淇也有許多物質慾望，想買這個、想要那個，家裡堆滿東西。練功後，師父的「大道至簡」在他心中發芽。他開始減物、清心，不再執著於擁有更多，而是學會珍惜當下。吃得簡單、住得簡單、想得簡單，反而讓他感受到真正的富足與自在。田武淇感謝師父讓他明白，幸福不是多得什麼，而是少掉那些讓人痛苦的念頭。當他能真心說出「對不起」與「我愛你」，那一刻，他找回了自由。