神氣家族人生智慧寶庫 － 做一個真正傳愛小天使

劉映伶曾是一個相當被動的孩子，日常生活中，洗澡、刷牙、寫功課、練長笛，樣樣都要父母反覆提醒。被催促多了，她還會不耐煩地頂嘴、擺臉色，讓家中氣氛變得緊繃。母親的一句提醒點醒了她：她會主動去做的，往往只是自己「想做」的事，而不是「該做」的事。

在太極門師父教導弟子每天靜心反省，劉映伶開始檢視自己的拖延習慣。她意識到，若只顧做想做的事，最後不但時間不夠，還會讓家人不開心。於是，她嘗試先完成該做的事，再安排自己的時間，心情也隨之安定。

廣告 廣告

現在劉映伶會主動完成英文作業、練習長笛，即使偶爾忘記，也不再對父母不耐煩；若情緒失控，她也會主動道歉。雖然被動的習慣尚未完全改掉，但她提醒自己持續努力，正如師父所說：「對的事就要堅持到底。」

劉映伶全家都在太極門練氣功。母親45歲生下她，生產過程順利，家族遺傳的高血壓與糖尿病也未發生。如今父母年過半百、花甲之年，仍顯得年輕有活力。全家一起練功，也讓彼此在溝通時更能靜下心，理性表達與傾聽，找出更好的解決方式。

2025年暑假，劉映伶參與太極門多倫多道館開館活動，擔任小天使展演。原本期待威風戰鼓的她，一度感到失落，但在體會這可能是最後一次擔任小天使後，她選擇珍惜角色、用心傳愛，並以較多經驗帶領其他孩子。

活動期間，劉映伶也在與他人同住的互動中，學習體諒與反省，修正自己的態度。劉映伶期許自己，將所學到的善與成長，傳遞出去，成為更好的自己。