神氣家族人生智慧寶庫－去除緊箍咒的妙方

宋佰橙從小身體就比較虛弱，常常覺得很累，總想多睡一會兒。從幼兒時期宋佰橙就有頭痛的問題，常常得吃止痛藥。父母為了找出原因，帶去醫院做腦波檢查，醫生說她的腦波太活躍；後來又去做電腦斷層，還好結果是正常的。宋佰橙說：「那段時間，真的很感謝爸爸媽媽耐心的陪伴我，幫我按摩，緩解我的不舒服。」

宋佰橙提到自己以前常常因為頭痛請假，沒辦法好好上課。後來，透過練太極門氣功和打坐省思，頭痛的情形明顯改善，次數也大大減少。她說：「隨著年紀增長，我練功和打坐的時間變多了，也學會讓心靜下來。每次打坐時，我會回想一天說過的話、做過的事，看看哪裡可以更好，一次又一次地改變自己，讓自己越來越進步。」

以前的宋佰橙很容易生氣，動不動就發脾氣，每天早上也都愛賴床，常常耽誤時間。2025年小學畢業時，她開始下定決心改變，「每當快要生氣時，我會在心裡喊「剎車」！不能發脾氣、不能吵架，要有包容心和感恩心。」宋佰橙提到父母對自己的改變感到驚喜，沒想到她竟然會主動起床，還能早早準備好。

2025年暑假，宋佰橙前往參加太極門加拿大多倫多道館的開館活動。除了練習展演活動，還要自己安排時間複習功課，對她來說是一個大挑戰。她說：「在多倫多開館活動中，我有一個驚人的發現———當我開心的時候，頭痛就不會發作！就算每天都要集合練習唱歌、跳舞、打威鼓，睡得比平常少，身體狀況還是很好。」宋佰橙接著說：「但如果我生氣了，就像孫悟空一樣，我的頭會像被金箍咒緊緊框住一般，所以我提醒自己：不能發脾氣，要開心，就如同孫悟空一樣。」宋佰橙提到太極門師父常提醒弟子，要讓自己每天都歡喜，做每一件事都要用良心去面對。她說：「我會記得『知道就要做到』，歡喜修改自己，相信明天的我，會比今天更棒！」