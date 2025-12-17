神氣家族人生智慧寶庫—單親不孤單

自幼在單親、隔代教養的環境中成長的金汶蓉，從很小的年紀就由阿嬤一手帶大。她對母親毫無印象，父親長期在外地工作，直到她國三時才真正回到家中生活。然而，她並不覺得自己缺乏愛，因為有一個陪伴她快樂長大的地方———太極門。兩歲起，她就跟著阿嬤到道館練氣功，這不僅改善了她體弱多病的體質，也讓她擁有與眾不同的成長經歷。

雖然是家中唯一的小孩，但在太極門裡，金汶蓉擁有許多不同年齡的師兄姊。年紀較小的師兄姊找她一起玩，讓她彷彿看到自己的童年；課業上，她則向年長的師兄姊請益。因為太極門裡各行各業的人才齊聚，她就讀五專醫藥保健商務科時遇到課業難題，總能找到合適的師兄姊幫忙。英文問題可問英文老師，數學就請教數學老師，就連解剖生理學，也能向醫學系的師姊請益。她笑說，阿嬤現在反而不擔心她的功課，因為她在太極門這個「神氣家族」裡有太多助力。

金汶蓉特別喜愛參與太極門的練陣活動。當同學們假日忙於課業或休閒時，她常投入公益展演的排練。為了兼顧學業，她把握搭火車上台北的時間，或在練習間的休息空檔讀書。雖然沒有補習，但在師兄姊的協助與自身努力下，她始終保持良好成績。

成長過程中雖然缺少母親的陪伴，金汶蓉在太極門卻補足了所有的愛。許多師姊像家人般照顧她，陪伴她成長，甚至有人像她的「第二個阿嬤」。她說，在這個大家庭裡，她從不覺得自己缺角，而是圓滿的，甚至覺得比許多孩子更幸福，因為她得到了更多的關愛。

老師知道金汶蓉的成長背景後，對她兼具好品行與好成績感到驚訝。金汶蓉深知，這一切都源自太極門的愛與正能量。從小在這個環境中成長，使她得到完整的支持與力量。她期許自己未來能更努力，成為能回饋社會、傳遞愛的人。