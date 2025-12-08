神氣家族人生智慧寶庫－因為快樂 所以健康

每個人都有機會改變命運，只怕與機會錯身而過。徐錦芬因把握機緣進入太極門練氣功，才體會到原來身體缺的不是藥，而是氣。透過師徒傳承上乘氣功文化，她十分感恩能在此修練。短短一年間，藉由結合動作、呼吸與意念的氣功修練，她的身心靈都獲得明顯改善，從原本默默獨行的個性，轉變成樂於傾聽與分享的熱心人。她笑說：「練氣功真的是內外兼修最好的養生方法。」

徐錦芬過去是個認真又自律的上班族，大半輩子長時間埋首工作，導致後頸形成一大塊「富貴包」，肩膀痠痛僵硬不已。長期過度耗氣，也讓她的新陳代謝變差，糖尿病、脂肪肝與「小腹婆」等代謝症候群相繼找上門。練功後，她依循師父的教導站正身體、讓氣脈通暢，並配合鬆、靜、自然與歡喜的呼吸，結果肩頸僵硬與富貴包情況明顯改善，困擾多年的肩周炎也逐漸好轉。

廣告 廣告

更令徐錦芬驚喜的是，她的糖尿病數據顯著下降而長期困擾的脂肪肝，在今年七月的超音波檢查中竟完全消失！肝、膽、脾、胰、腎的健康數據全數正常。她驚訝地說：「這麼簡單的動作，竟有這麼厲害的效果！」

隨著身體轉好，徐錦芬的心境也跟著變化。師父叮嚀練功之人不能亂發脾氣，也不能生悶氣。透過腹式呼吸，她學會讓身心放鬆，情緒變得平穩寧靜，不再輕易動怒或沮喪，變得更樂觀開朗。她也學會轉念思考、傾聽他人意見，與人相處更融洽。

在太極門，她經常參加身心養生講座。曾聽醫師師兄分享：「身體健康的核心是氣，免疫系統與細胞修復都需要氣。」現代人長期耗氣，容易導致代謝症候群與各種疾病。這番話讓徐錦芬深有感觸，她慶幸自己透過練功重拾健康與活力。

如今，她氣色紅潤、體態輕盈，老同事與同學都驚訝地說：「你怎麼比以前更年輕！」徐錦芬笑著表示，快樂與健康相輔相成，如今她能以自在、樂觀的心情過日子，這就是人生最大的幸福。