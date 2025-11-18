神氣家族人生智慧寶庫－《一場2400公里的靈魂淬鍊》64歲嬤勇敢破框朝聖之旅(上)

在高齡化社會中，越來越多銀髮族走出家庭、踏上旅程，用行動重新定義人生，64歲的嚴美英亦然。她曾三度走上橫跨歐洲的朝聖之路，從法國之路、西班牙之路到葡萄牙之路；從蜿蜒的山路，到與足底筋膜炎為伍的自我挑戰，一步步走出生命的勇氣與自信。對她而言，每一次朝聖，都是一場身心靈的淬鍊，而太極門氣功與師父的教導，更是她穿越挑戰的關鍵力量。

2019年，58歲的嚴美英踏上橫跨法國與西班牙的朝聖之路。從法國南部出發到西班牙聖雅各，40天共走了約800公里。但原本計劃一起回台的朋友因故無法繼續同行，因此嚴美英必須獨自回到巴黎。

鮮少出國、又不擅長英語的嚴美英，第一次獨自尋路，心中忐忑不安。過程中她拿著地圖，比手畫腳問路，雖然搭錯車，但最終在好心人的幫助下，順利抵達機場。嚴美英回想，正是師父告訴她要「勇敢面對、突破自己」，給了她面對恐懼的勇氣，讓她發現自己渴望冒險的一面。這段經歷也種下了第二次朝聖之路的夢想。

2023年，嚴美英選擇三段路線-法國之路、葡萄牙之路以及較冷門的馬德里之路，2個月裡，她獨自背著9公斤重的背包，走了1,300多公里。途中還因為水不夠喝差點渴死，不得不搖著手裡的空瓶子攔住過往的車，幸好遇到好心的車主，「就像天降甘霖一樣」；在這段孤獨之旅上，有6個晚上她錯過了住宿點，不得不搭營過夜，一邊還不忘鼓勵自己「練氣之人正氣存內，邪不可干」，她回憶道。在最艱困的路段，她走到腳起水泡，又睏又累，就在教堂前的公園睡覺，睡飽了，再繼續上路。路上還遇到載著老婆和孩子的司機爸爸跟她比讚，要跟她合照，「我可以深刻感受他們對朝聖者那種崇高的敬意。」

在西班牙這段路上，旅人經常以「Buen Camino」來祝福對方一路順風，旅途平安，這種來自心和心的共鳴，也象徵著朝聖者們在旅程中的相互支持與共同體驗。