神氣家族人生智慧寶庫－《一場2400公里的靈魂淬鍊》64歲嬤勇敢破框朝聖之旅(下)

2025年，嚴美英展開第三次朝聖之旅，共走了28天。原先她利用Chat-GPT查詢交通與搭車資訊，預計步行17、18天，其餘搭車。但期間足底筋膜炎發作，行程中腳痛加劇且走錯路，苦不堪言。

在西班牙夏季漫長的日照下，她開始學著和疼痛和平共處；在每一個想放棄的時刻，和自己的內在對話；「這次朝聖，我是帶著靈魂一起朝聖的，『見天地，見自己』」。三次朝聖，三種體驗，嚴美英不僅完成了自我突破，也更能放下心中的掛礙，內心坦然面對生活與死亡。她說，朝聖路上，最重要的不是目的地，而是沿途的體驗、心境的鍛鍊，以及對生命的覺察。

回想21年前，嚴美英帶著兒女參加童子軍活動，擔任童軍服務員，也是童軍合唱團成員。有一天老師建議團員「唱歌中氣不足，可以練氣功」，後來上網查詢氣功資訊時，發現太極門在中正紀念堂舉辦「神氣家族人生智慧寶庫公益講座」，便前往參加，因而牽起了她與太極門的緣份。

「第一次見到師父時，師父問我為何要來練功？我回答想要精進自己。」以前生活似乎沒有目標，也覺得自己沒有錢，能做的善事有限。然而師父引導她──只要保持好心念、散發正氣，就是為世界與宇宙注入能量；她也體悟到，「練氣者能夠掌握自己的心、處理自己的事。」

從58歲首次跨國朝聖，到64歲完成第三次長途流浪，嚴美英的每一步都印證了「勇敢面對、突破自我」的力量，也提醒每個人，生活中的困難與挑戰，正是自我修行的機會；只要心存正氣、勇敢前行，人生每一步，都能走得無掛礙、踏實而精彩。