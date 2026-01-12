神氣家族人生智慧寶庫－天公疼憨人 有捨就有得

多年前，陳癸宏的婆婆罹患憂鬱症，長期感到全身不適，經常出入醫院，卻始終檢查不出具體病因。身心的不安，讓她越來越依賴家人。

有一天，婆婆召集兩個兒子與媳婦，提出希望其中一人能全天候陪伴照顧。由於陳癸宏的先生與母親溝通最順暢，也最能給她安全感，婆婆選擇了他。然而，這個決定意味著家庭主要收入將受到影響。

當時的陳癸宏，從太極門師父的教導中學習人生智慧。她反省過去愛比較、愛計較的性格，體會到「只問自己做了多少，不去計較別人做了多少」，才能活得心安自在。當先生憂心經濟問題時，她想起師父提醒「孝順不能等」，也想到婆婆已年過七十，能陪伴的時間有限，若錯過恐留遺憾。

於是，陳癸宏堅定支持先生辭職，選擇陪伴母親。她相信，只要肯付出，路一定走得下去。令人欣慰的是，先生陪伴婆婆不到三個月，婆婆狀況明顯好轉，恢復自理能力；而先生也在短時間內重新找到工作。

之後，陳癸宏的婆婆也加入太極門練功，心情愉快、生活自理。回首這段歷程，陳癸宏深深感恩師父的教導，讓一家人在婆婆最後臨終前，沒有留下遺憾，也真正實踐了孝道的意義。