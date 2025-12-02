神氣家族人生智慧寶庫－ 失而復得的喜悅

過去的王裕煊，是個自以為是、情緒易怒的人。遇到事情時，總認為自己是對的，把錯誤都歸咎於他人。一旦生氣，便沒完沒了，非得爭個輸贏不可。那時的他從未意識到，這樣的性格讓身邊的人備感痛苦，也從不覺得自己有改變的必要。母親長年鼓勵他一起到太極門練氣功、修心，但他總當作耳邊風。

某天夜裡，王裕瑄洗澡後突然感到呼吸困難、胸口鬱悶，被緊急送醫。醫生懷疑是心肌梗塞，甚至建議裝設心臟支架。最終確診為心包膜炎，他住院近一個月，反覆高燒、白血球居高不下。即使如此，他仍嫌棄母親親手準備的便當，從未曾體諒她的辛勞。

出院後不久，病情復發，這回被診斷為肋膜積水。經過一連串檢查，醫生告訴他，若無法找到病因，就得進行肋膜切片手術。那一刻，他感到前所未有的焦慮與恐懼，深刻體會到健康的脆弱與可貴。

在母親的陪伴下，王裕煊重新踏入太極門練氣功，開始每天練功、靜坐，甚至半夜睡不著時也會起身打坐。他全神貫注，心無雜念，漸漸感覺體內的積水似乎被往下推擠。經過一段時間的練功與調養，當醫生再度以超音波檢查時，積水竟完全消失，免除了手術。這場大病成為他人生的轉捩點，也讓他徹底覺醒。

康復後，王裕煊持續練功、靜坐反省，從中體悟到：人活著不應只為自己，也該懂得為他人付出。過去他只顧享樂、凡事挑剔；如今學會轉念，以感恩的心面對生活。

例如，以前他會抱怨母親煮太多菜，如今卻懂得體會那是出於愛與關心。他的情緒不再劇烈起伏，遇到事情也能冷靜應對，學會站在他人立場思考。

練功讓王裕煊打開心門，不再固執己見，學會感受內心的平靜。雖然他不知道自己改變了多少，但已勇敢跨出第一步。如今的他希望能多為他人付出，並祈願世界更加祥和。他深信，只要保持好心念、修煉正氣，就能在人生路上走得更穩、更自在。