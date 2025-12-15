神氣家族人生智慧寶庫－好氣運轉好人生

葉佐龍的太太多年受富貴手困擾，看遍皮膚科醫生，各種口服與外用藥都試過，依然難以根治，甚至因搔癢而常常無法入睡，生活品質大受影響。一次她參加婚宴的機緣，她決定抱著試試看的心情到太極門練氣功。沒想到練功後富貴手改善且至今從未復發，讓她既驚喜又感恩。

葉佐龍基於相信氣功有益健康，也跟太太一起去太極門練功，他每天認真練功，累積「健康存摺」。隨後，結識許多師兄姊，也在互動中學習反省、調整脾氣，心中多了包容、同理與感恩。家庭氛圍因此更和諧。他也深刻體會在太極門不只強身，更能修心，是促進身心靈平衡的好地方。

後來葉佐龍的姊姊因胃疾食不下嚥、睡不安穩、體重持續下降。他推薦姊姊與姐夫一起入門，練功後姊姊身體大幅改善，也開啟嶄新人生。隨著姊姊的變化，親友陸續加入神氣家族，而讓他最感欣慰的是兒子、媳婦與孫女們也都入門，形成一家三代的共同修練。

今年初，葉佐龍加入道館直笛團。除了學生時代的音樂課，他的人生與音樂幾乎毫無交集，從未想過有一天自己能吹奏樂器，讓生活多了音樂陪伴。第一次練習時，他甚至不熟悉直笛的模樣，對年長後才接觸音樂的他而言，每一步都不容易。幸運的是，有師姊耐心教導，師兄姊們陪伴團練，使他逐漸掌握技巧，也在練習中感受「快樂」。

如今，練氣功與吹直笛成了葉佐龍每天必做的事。因為全家都在太極門練功，他們有共同的話題，每次開車去道館，孫女總是興奮講不停，笑聲不斷。葉佐龍覺得，在世局紛亂的時代，能跟著師父學習陰陽哲學智慧，與師兄姊們一起推廣愛與和平，是一種幸福。

葉佐龍心存感恩，認為在太極門不僅能鍛鍊身體、修養心性，更讓生活和家庭更圓滿。他衷心希望人人都能像他一樣，找到屬於自己的幸福與快樂。