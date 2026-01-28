神氣家族人生智慧寶庫－幸福，從選擇改變開始

黃承洋曾是眾人眼中的人生勝利組，擁有台大電機背景、美國碩士學歷，並擔任電信業主管，事業穩定、家庭看似美滿。然而在光鮮外表背後，他長期承受龐大的工作壓力與生活挫折，身心逐漸失衡，十年間三度罹患重度憂鬱症。儘管嘗試過宗教、運動與各種心靈課程，仍無法走出低谷。

2022年11月，黃承洋走進太極門，開始學習太極陰陽智慧，人生逐步出現轉變。他學會放下執著、反省修正自己，並以助人為樂。練功三個月後，過敏、呼吸道不適、肩頸與腰背疼痛逐漸改善，體重也自然減輕五公斤，身心同步復甦，重新找回對生活的熱情與感恩。

隨著自身轉變，他也開始分享練功經驗，陪伴親友走出低潮。其父親在83歲時入門，八週後成功擺脫輪椅與助行器，恢復行走能力，生活品質顯著提升，並感慨人生心願得以圓滿。

黃承洋的太太采瑤與他同日入門。原本個性強勢的她，透過勤練氣功，不僅改善高血壓、甲狀腺亢進與貧血等問題，也學會放下執著，重視身心平衡與親子關係，重新找回自我價值，讓婚姻關係更具深度與溫度。

三女兒妍庭則成為太極門全人教育的見證。原本內向退縮的她，透過練功學會靜心，並勇敢獨自參與加拿大多倫多道館開館活動，展現良好的自理能力與社會互動力，也從中體會感恩與分享的喜悅。

黃承洋一家深信陰陽智慧，選擇以良心行事、活在當下、以助人為樂，將這些價值實踐於生活之中，成為家庭共同的核心信念。他們感謝洪道子博士的教誨，讓他們明白良心、愛與和平的價值，也鼓勵每個人在追求身心靈平衡的同時，不忘以利他待人，讓人生更豐富、更有意義。