神氣家族人生智慧寶庫－從吵吵鬧鬧到心手相連 與母親的和解之路

張麗惠和母親的關係，曾一度緊張到彷彿不是母女，而是水火不容的仇人。她們常因一句話不對勁而冷戰，甩門、拍桌、關鐵門的聲音成了鄰居的日常。從小到大，張麗惠最習慣的方式就是逃避，只要與母親起衝突，她便騎著腳踏車遠離家兩個小時，長大後更渴望搬出去，尋找屬於自己的安靜角落。

張麗惠的母親出身富裕，卻因時代風氣而沒上過學，少女時期便早早嫁人。母親手藝精湛，料理與女紅樣樣在行，但因不識字而自卑，加上不愛笑，臉上總掛著一張撲克臉。張麗惠繼承了母親的倔強脾氣，母女倆常為小事爭執，從牙膏往哪頭擠、搭捷運還是坐公車、甚至一頓飯吃什麼都能吵到分桌。

張麗惠從未想過，母女關係有一天能轉變成像朋友般親密。而這一切的改變，始於她進入神氣家族。從國中起她就有熬夜習慣，大學時身體早早出現警訊。一次在打工時遇到一位太極門師姊，對方真誠提醒「自己的健康自己顧」，讓她在25歲時入門。跟隨師父洪道子博士修練氣功後，她的身體逐漸恢復活力，性情也意外變得柔和。

在師父的教導下，張麗惠開始回想母親從小對自己的付出。小學時，母親搭一小時車送午餐，卻被自己冷臉相對；為了讓孩子在學校有體面，母親兼職多份工作，讓她穿漂亮衣服。這些記憶湧上心頭，她淚流滿面，深刻體會師父常說的「孝順不能等」。

從那刻起，張麗惠開始努力改變，學著放下脾氣、理解母親、主動表達感謝，甚至學會撒嬌與裝可愛。母親看到她的轉變，也決定入門，一起學習人生智慧、修煉心性。母女倆從衝突走向理解，成為彼此的修行夥伴。最令張麗惠感動的是，母親開始學寫字，雖然只是跟著小朋友塗鴉，但那份笑容是她從未見過的開心。

如今，張麗惠會和母親一起討論師父的智慧語、分享觀劇心得，甚至出國旅行。母女情從對立走向圓融，從傷害走向感恩。張麗惠深刻體悟，愛與修行讓她與母親走出一條屬於彼此的幸福之路。