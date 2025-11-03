神氣家族人生智慧寶庫－從教室頑童到職場高手 太極門讓我脫胎換骨

小時候的張舜評是個活潑到讓老師頭痛的學生。有一陣子，他帶著一個車子造型的鉛筆盒，在教室裡「嘟嘟嘟」地開來開去，因為影響同學學習，被老師請出教室。坐不住、靜不下來、上課腦子飛來飛去，是他童年的日常。

所幸張舜評小時候就到太極門練功。國小二年級時，張舜評第一次段考全班倒數，當時也沒多想；沒想到入門後沒多久，最大的變化竟然是———他開始坐得住了。第二次段考就進步到第十五名，期末考甚至擠進第六名，還拿到了人生第一張獎狀。那一刻，他第一次感受到什麼是「自己有做到」的成就感。也因為這樣的改變，連爸爸也被感動，後來也跟著一起加入。一家人在太極門一起練功，不只是身體變好了，家裡的氣氛也變得更和樂。

廣告 廣告

修練太極門氣功除了讓身體變得更好，張舜評覺得更重要的是，他的「心」也更穩了。媽媽說他從小到大幾乎沒什麼叛逆期，脾氣也不太會爆。他自己也覺得，持續在太極門練功多年，念書、考研究所、出社會，每個階段承受不同的壓力，但也因此很多觀念、態度，都在潛移默化中淬礪、磨練，改變了他。

現在，張舜評在一家外商公司工作，承接政府標案。有時花了好多心力寫出來的報告，莫名被退件，理由還讓人哭笑不得。那種瞬間的挫敗感，其實很容易讓人氣餒。但在太極門學到的「轉念」，真的幫助他很多。當情緒來了，他會提醒自己冷靜下來，去思考對方到底在意什麼？報告裡有沒有忽略什麼重點？這樣一步步修正、調整，後來的案子不只順利，也讓他更有信心面對每一次的挑戰。

現在回頭看，從那個在教室裡亂開車的小孩，到今天能在職場冷靜處理壓力的自己，張舜評真的很感謝有太極門的陪伴。對他而言，練功不只是強身健體，更是一種能量與智慧並存的生活方式，讓他一路走來，不斷成長，也不斷前進。