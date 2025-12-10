神氣家族人生智慧寶庫－從模範勞工到樂活阿公

鄒坤貴在1974年退伍後進入電信局工作，不久便在健檢中被診斷出B型肝炎。當時他負擔著工作、家庭與課業的多重壓力，肝指數急速升高，甚至因此住院。多年來他嘗試過中醫、西醫、草藥與偏方，雖然肝功能逐漸穩定，但長期服藥也在不知不覺中傷害了腎臟，使腎功能受損卻全然不自知。

1994年，鄒坤貴因公務到太極門道館維修電話，沒想到這成為他人生的重要轉捩點。他決定入門練功，並由此真正體悟到：「藥補不如食補，食補不如氣補。」

入門後，鄒坤貴每天勤練功，身體逐漸充滿能量，並成功擺脫藥物依賴。至今肝功能維持正常。雖然早期檢查顯示腎臟已出現異常，被診斷為慢性腎臟病第三期，但他遵從醫囑，不吃加工食品、不吃太鹹、多喝水，並搭配練功養生，相信能延緩病情惡化。

師父常提醒：「心念轉，境就轉。」這句話成了鄒坤貴職涯中的重要指引。回顧職場歲月，公司曾推行「全員行銷」，要求每位員工在本職工作之外還要拼業績。對個性安靜的他來說，一開始壓力很大，但因為練功，他的體力、心境都更穩定，能把壓力化為動力，不僅克服銷售上的困難，還以開放的心態與同事、客戶互動，最終在業績上名列前茅，年度考績特優，並榮獲模範勞工。他深感練功帶給他的不只是健康，更讓他的心性柔軟，能在工作挑戰與家庭責任間更從容。

退休後，鄒坤貴原以為能輕鬆遊山玩水，卻因太太身體欠佳而肩負起家務與照顧孫子的責任。他笑稱自己是「全職阿公兼家庭主夫」，每天忙進忙出。雖然辛苦，但他心懷感恩；練功讓他保有充沛的體力與耐心，使他能妥善照顧家庭。

如今，76歲的鄒坤貴仍每天堅持早晚練功。多年來鮮少感冒，抵抗力明顯提升，而更重要的是，練功讓他的心境更加安定。他深深體會：氣功不只是強身，更讓人在面對人生的各種挑戰時，能保持自在與圓滿。