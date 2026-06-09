神氣家族人生智慧寶庫－ 從膽小男孩到和平使者 用歌聲傳遞愛與希望

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今年5月，太極門弟子吳奕昕隨太極門親善文化訪問團前往土耳其，參加第29屆歐亞經濟高峰會，透過文化展演與和平歌曲，向世界傳遞愛與和平的理念。這趟跨越萬里的文化交流之旅，不僅讓他看見不同國家的文化，也讓他深刻感受到自身的成長與蛻變。

回憶幼稚園時期，吳奕昕形容自己非常膽小內向，常常黏著爸爸媽媽，不願意上學，甚至哭著不肯進校門。每天早晨，父親總是耐心地陪伴他、替他擦眼淚、安撫情緒，幫助他克服內心的不安。

從小在太極門「神氣家族」中成長，吳奕昕逐漸建立自信，並在師兄姊的引導下學習分享與成長。他曾參與「良心領航 點亮希望」愛與和平全球祈福大會練陣，從中學習優點，提醒自己持續精進。

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首次前往土耳其，歷經12個小時的飛行，抵達當地後，他感受到一種「陌生卻熟悉」的感覺。雖然面對不同國家的觀眾，但傳遞愛與和平的初心始終一致。展演第一天，他欣賞到金孔雀舞的輕盈優雅，以及武術展演帶來的震撼與感動，也讓他想起自己曾參與神龍展演時那份振奮人心的感受。

此次吳奕昕參與Energy團隊演唱和平歌曲，深刻體會到歌聲是傳遞理念的橋梁，將文舞與武術展現的精神化為和平祝福。演唱過程中，他從觀眾專注聆聽與熱烈回應中，感受到心靈交流，也覺得所有付出都十分值得。

第二天的演出，他更加從容自在。無論是演唱〈The Power of Peace and Love〉，還是在晚宴中獻唱〈Song of Conscience〉，他都希望透過歌聲、眼神與真誠的心意，傳遞愛與和平的重要性。活動最後，全場一起歡唱共舞〈Happiness Is Everywhere〉，看見大家臉上的笑容，更讓他感受到快樂與善念是可以相互感染的。

從曾經害怕面對陌生環境的孩子，到如今站上國際舞台，以歌聲傳遞愛與和平的青年，19歲的吳奕昕在太極門的成長歷程，讓他學會勇敢、自信與關懷。他相信，只要每個人都從自身做起，將愛與良心化為行動，世界就能朝向更美好的未來邁進。