神氣家族人生智慧寶庫－ 快樂的更年期

張美雅今年48歲，是一位從事美髮工作三十年的資深髮型師。兩年前，她悄然步入更年期，首先感受到的是睡眠品質的劇烈變化。半夜驚醒、莫名焦慮、腦中不斷重播煩惱情節，讓她身心俱疲。白天還得面對青春期女兒的情緒波動，過去能一笑置之的話語，如今卻讓她心頭一緊，甚至忍不住落淚。

不久，張美雅的心臟也出現狀況，經醫師檢查後，確診心律偏慢，需要服藥三個月並定期回診。當下，她心中浮現念頭：「難道一輩子都要靠藥物過日子嗎？」於是，她下定決心改變，選擇依靠自己，並開始多到太極門練氣功，尋找身心平衡。

隨著練功次數增加，張美雅感受到明顯不同。身體動起來，心情穩下來，情緒逐漸平靜，思緒也變得清晰正向。有一次晚上，她看到女兒仍沉迷電視，本想發火，但隨即轉身練功。奇妙的是，當她練完功下樓時，女兒已自動關掉電視上樓。那一刻，她深刻體會到———改變自己，比嘮叨更有力量。

張美雅慢慢學會與情緒對話，不再壓抑或抗拒，而是接納並陪伴自己。漸漸地，她找回真實而有力量的自我。身體的改善也十分明顯：困擾她的熱潮紅、腦霧與漏尿幾乎消失。

張美雅安排每週多到道館練功，那一天特別專注，效果也更顯著。女兒甚至主動問她是否要去道館，因為感受到媽媽變得輕鬆快樂，自己也更自在。

身為美髮師，張美雅長年為客人服務，背痠腿酸早已習慣。過去常忍著痛工作，如今因練功而體力提升，背不再疼痛，雙腿也有力氣，工作起來輕鬆許多。許多同行因長期工作出現五十肩，而她因持續練功，完全沒有這樣的困擾。

身體健康帶來心情愉快，工作也更加順利。如今即使遇到臨時取消的預約，張美雅也能轉念，把時間當作休息。良好的心態讓客人感受到她的正能量，願意回流找她服務。健康與收入因此兼得，讓她覺得格外幸福。