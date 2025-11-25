神氣家族人生智慧寶庫－感恩中重獲健康與喜悅 林鈞輔與李慧（女勻）夫妻暖心成長旅程

日前，太極門台中道館舉辦了一場溫馨分享會；林鈞輔與李慧女勻夫妻分享自己近日成長的歷程。夫妻倆溫暖的家人情感與真誠的感恩心，深深感動在場每位來賓。

林鈞輔與李慧（女勻）的兒女非常孝順，經常陪伴父母旅遊、品嚐美食。一次出遊中，女兒芳玉細心發現父親走路姿勢異常，建議返家後前往醫院檢查。檢查結果顯示林鈞輔的膝關節已嚴重退化，需要進行人工關節置換手術。經家人討論並徵得鈞輔同意後，手術順利安排。

林鈞輔原以為這只是個簡單手術，打一針麻醉，睡一覺，醒來就完成了，因此決定兩腳同時進行手術。沒想到，由於低血壓加上貧血，手術後竟住進加護病房，讓家人一度非常擔心。幸好經過緊急處理，一切無大礙。出院後，在家人的細心照料下，他也逐漸恢復健康。

女兒芳玉在銀行工作，她的前上司陳嘉鐘深知她是個孝順的人，便以自身母親陳邱菊蘭超過30年的練功經驗，鼓勵她與父母一起進入太極門這個神氣大家族練功。

林鈞輔剛開始練功時，需要師兄姊攙扶，才能慢慢坐到榻榻米上，甚至需要兩三個人扶著才能站起來。練功數月後，他現在已能自行站起，走路也輕鬆自如。良妻李慧女勻師姊開心地說，早上運動時，已跟不上林鈞輔的腳步。

李慧女勻師姊分享自己原本右手舉不起來，需要長期復健，貼藥膏或磁力貼都效果有限。練功後，如今手部靈活多了，舉手不再疼痛，生活行動大幅改善。

夫妻倆開心表示：「感恩嘉鐘師兄的推薦，感恩師父收我們為徒，讓我們擁有健康的身體，也學會修改脾氣；感恩能與師兄師姊一起練功，互相幫助，也感恩師姊教我們搭車的技巧。因為心中充滿感恩與喜悅，我們的身體與心靈都越來越健康。」

夫妻倆在分享中自然流露的真誠與喜悅，令現場來賓笑聲不斷，掌聲連連，現場氣氛溫馨又熱鬧。