神氣家族人生智慧寶庫－ 成為自己人生的模範生

羅俊翔曾是個脾氣暴躁的孩子。小學打躲避球生氣砸球，國中因惡作劇而與同學翻臉。長此以往，他在友誼的路上跌跌撞撞，吃了不少虧，甚至被朋友取了個綽號「吼每」（很常使用於講話不耐煩時的語助詞）。雖然他心中一直有個當「模範生」的夢想，但因人緣實在太差，始終選不上。

然而，轉機在太極門悄然發生。師兄姊們總是開懷大笑的模樣，讓羅俊翔決定開始嘗試轉念，將怒氣化為笑容。這份由內而外的改變，不僅讓他連續兩年在研究所獲得「最佳人緣獎」，更讓他明白：真正的友誼始於自己願意先改變自己。

大學指考時，羅俊翔因劃錯卡而與心儀的學校擦身而過。但想到太極門師父的一句話：「一切都是最好的安排。」他沒有因此沉溺於自怨自艾，而是將這份挫折化為動力，努力準備轉學考，最終順利考取成功大學。

他說：「我學會了自己鼓勵自己，不再等待他人的肯定。因為唯有自己，才能隨時給予自己力量，指引前進的方向。」這份堅定的信念，讓他持續跟著師父洪道子博士走向世界，從參與國際會議分享「止戈」的武術真諦，到將愛與和平的理念傳播給印度的學生，至今太極門師徒已走訪120個國家。

羅俊翔回顧過去的求學與工作歷程，總結出成為「模範生」的兩大關鍵，並非源自天賦，而是透過不斷的練習與自我對話所淬煉而成。第一、轉念的力量：在困境中找到新的出路，將錯誤視為成長的機會。每一次的轉念，都是為自己累積真正的成就。第二、真心的待人：用真誠的笑容與善意對待每一個人，發自內心地祝福他人。這份真誠，會帶來長久而珍貴的人緣與友誼。

羅俊翔認為，模範生所具備的「成績好」與「人緣好」，都只是水到渠成的美好結果；只要願意改變，每個人都能成為自己人生最棒的模範生。