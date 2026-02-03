神氣家族人生智慧寶庫－ 我看見了幸福的樣子

年輕時，莊有德全心投入事業，追求成就，將人生一步步描繪成理想中的模樣，卻忽略了最重要的健康。退休後，他心中只剩下一個單純而迫切的願望———希望擁有健康，尤其能「看清楚幸福的樣子」。

莊有德擁有美滿的家庭，與妻子感情融洽，然而多年來卻深受夜盲症引發的視神經退化所苦。年輕時與妻子一同看電影，只要走進昏暗的電影院，就必須由妻子牽著找座位，往往需要好幾分鐘才能適應黑暗。這份無力感，隨著年齡增長愈發明顯。

退休前的八年，視力持續惡化，讓每天必須閱讀大量文件的他備感吃力。即使生活作息規律、持續進行各類運動，身體狀況仍逐漸下滑。回顧過往，莊有德年輕時曾動過胃部與脊椎手術，六十歲後肝臟又歷經三次手術，導致駝背與背部僵硬等問題。這些累積的病痛讓他深刻體會，真正的健康需要從內而外的整體調理。

在朋友推薦下，莊有德於2025年進入太極門。入門當天，師父了解他的狀況後，立即傳授一套護眼功法。練習後，竟清楚看見牆上的大字。這一刻不僅點燃了他對練功的信心，也堅定了持續練習的決心。

此後，莊有德特別用心練習護眼功法，約一個月後，他明顯感受到眼睛不再容易疲勞與疼痛。更令他驚喜的是，早上量血壓時，竟能清楚看見血壓計上細小的數字；過去只能「聽」電視，如今卻能看見字幕。此外，每天練功，也改善了他多年來起床後排便不順的困擾，讓他真切感受到身體正一點一滴地好轉。

2025年6月下旬，莊有德參加為期15天的絲路旅遊，旅途中早出晚歸，無法持續練功，返家後發現視力明顯退步，讓他一度感到沮喪。之後，他開始恢復每日練功，漸漸的視力因持續練功而改善，到了七月底，他再次能清楚看見血壓計與電視字幕，內心充滿感恩與振奮。

莊有德深刻體會到「持續練功」的重要性，也更確信太極門功法能從根本調理體質，帶動整體健康的提升。他將持續練功，為自己的健康與未來點燃希望之光。