神氣家族人生智慧寶庫－ 我與他美好的緣份

吳詩誼是一名國小音樂老師。雖然擁有音樂專業背景，但在學校的安排下，她曾擔任四年的低年級班導師。後來調校，本以為能順利擔任音樂科任直到退休，然而2023年5月，她卻接下了一項極具挑戰性的任務︱成為高年級班導師。

高年級導師一直是吳詩誼最害怕的職務，但因太極門練功的身心穩定，加上良人師兄的鼓勵，她很快調整心念。「我教書至少還要二十幾年，趁年輕歷練一下也不錯！」在這樣的轉念下，她欣然接受挑戰。然而，命運接著考驗她，班上有一位特別需要關注與照顧的孩子。為了能順利陪伴孩子度過接下來的兩年，她積極閱讀相關書籍，也上網蒐集資料，希望找到最合適的方法。

學期初，孩子仍在適應新環境、老師與同學的階段。除了週三半天課，幾乎每天都有情緒不穩的情形。其他家長陸續向吳詩誼關心班級狀況，讓她更期盼找到讓孩子好轉的方法，使班級運作走上軌道。

當吳詩誼逐漸了解孩子的家庭背景與成長環境後，心中升起更堅定的想法，以全然開放的心態接納他。她持續關心孩子的情緒，用彈性與寬容的方式引導他，最終贏得孩子的信任。孩子遇到困難時願意主動找她，她能及時協助他。

師父曾提醒要「平心靜氣」處事，吳詩誼一直將這四字放在心上。兩年下來，她保持穩定的情緒與孩子相處愉快，而孩子與班上同學的關係也逐漸改善。從五年級時常常無法控制情緒，到六年級已能在生氣時回到座位深呼吸、讓自己冷靜。這樣的轉變讓她深受感動，也更加體會教師這份工作不僅能幫助人，更能陪伴孩子成為更好的自己。

吳詩誼運用師父教導的智慧：每天出門前對鏡中自己微笑，告訴自己「我很棒！」並學習轉念。讓她上班更有動力，也因此累積許多面對孩子不理性行為的經驗，找出良好互動方式，使孩子能更進一步成長。她始終相信，只要以愛與良心陪伴學生，多傾聽、多一份同理心，師生之間便能建立起十分美好的緣分。