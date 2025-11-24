神氣家族人生智慧寶庫－打斷手骨顛倒勇 在挫折中找到力量

蕭�伶說自己天性敏感，時常受驚嚇，在同事的引薦下，她找到了太極門這個心靈的歸屬。等待長達一年多的時間，她終於成功入門，開啟了人生新篇章。

練功後，改變悄然發生。長年困擾她的經痛，在短短兩個月內大為改善；因車禍留下的膝蓋舊傷，起初練功時刺痛難忍，但在師兄姊的鼓勵下，她堅持練習，最終體會到「氣通則不痛」的奧妙，疼痛感逐漸轉為舒暢。這讓她深刻感受到，練功不僅是身體的鍛鍊，更是氣血的暢通與修復。

除了身體的改善，太極門的「轉念」功夫更是讓她獲益良多。她學會正面思考，在職場上化解衝突，將危機轉為雙贏。公司主管指示重新分配業務，導致她的工作量減少，卻讓同事的負擔加重，這位同事因此對她心生不滿。她沒有生氣，反而從中看見自身的缺點，並和善地跟同事採取不同形式的合作。她體悟到，真正的好不只在於自己好，更在於能與身邊的人和諧共處、共同進步。

前年一場車禍，�伶右手臂當場骨折。發生意外當下，她發現自己竟然能異常冷靜，沉著應對。她選擇先安頓好自己，不讓家人擔心。在持續練功與復健後，原本需要百日才能痊癒的傷勢，兩個月內便恢復如常，甚至比受傷前更有力氣，印證了「打斷手骨顛倒勇」這句話。

不論是身體的病痛，還是人生路上的挫折，蕭�伶在太極門找到了面對挑戰的智慧與勇氣。練功不只是強健身體，更是修煉心性，讓生命在逆境中，綻放出更強大、更溫暖的光芒。