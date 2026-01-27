神氣家族人生智慧寶庫－找到好工作前先找到自己 斜槓青年的探索地圖

甫畢業於臺藝大圖文傳播系的「斜槓青年」林博楷，曾是藝術經紀人、攝影師、咖啡攤車老闆、藝術家與複合式空間經營者，如今成國小代課老師；這些嘗試都是自我認識與成長的探索，更是實踐「分享溫暖與正能量」的初心。

林博楷對影像的熱情，源於國中時遭受霸凌的經驗。當時他將負面情緒悶在心中，後來發現攝影能幫助自己表達情感，便持續將作品發表在IG，作為抒發情緒的出口，也因此愛上攝影。

林博楷的作品情緒張力十足，曾獲評審讚賞「精彩又吸睛」。高一時，他與同學參加「日本東川町國際高中攝影交流賽」，以黑白攝影呈現台北人真實日常，榮獲台灣代表隊團體組金獎。他以「心的眼睛」拍照，人物表情生動、作品富有溫度。他回憶，當時媽媽已帶他進入太極門練功，道館中正向、良善的氛圍對他產生深遠影響，讓他即使經歷霸凌，仍想透過攝影影響世界。

廣告 廣告

升大二後，林博楷在台北電影節實習，開啟攝影師生涯。畢業後，他多方嘗試不同工作，但始終不變的是分享溫暖的初衷。經營咖啡攤車時，他用心為每位顧客沖泡咖啡，顧客的笑容就是最大回饋；他發現，在太極門練功讓自己更健康、更快樂，還能幫助別人。

林博楷表示，原本只是想讓身心更健康，卻意外成為職涯的指南針。每當低潮或迷惘時，他透過練功、打坐與自己對話，並從師兄姊的分享中省思自己。入伍服役的四個月，則成為他沉澱心情、思索未來的契機。

退伍前，林博楷思考現實經濟問題，決定成為國小自然科代理教師。原本只是科學營實習，卻讓他愛上與孩子互動。他在課堂中傳遞正向能量，融入良心教育，並帶領學生為花蓮洪災靜心祈福。看到孩子的成長，讓他確信工作不只是賺錢，而是陪伴與影響。

面對職涯轉折的掙扎，林博楷選擇靜心與自己和解，保持正向心態。他相信，當內心的歡喜增加，身邊的氛圍也會隨之改變；透過練氣修性保持心的清明與穩定，成為推動自己前進的力量。