神氣家族人生智慧寶庫－ 擺脫鼻竇炎困擾！ 靠練氣功升級自己的人生

林世凱過去在職場與公開場合發言時，常因緊張而腦袋一片空白，忘記要說的內容。三十年前，在朋友推薦下，他因好奇而踏入太極門開始練氣功。透過師父的教導———「每天照鏡子，用十點十分的微笑鼓勵自己」、「客氣好言結善緣」———他逐漸將這些提醒應用在業務工作中。從練習以微笑待人開始，他慢慢學會自然、從容地面對人際溝通與挑戰，能自信地表達想法，甚至在台上演講時也能邏輯清晰、神態自然。

長年飽受鼻竇炎困擾，睡眠品質不佳。林世凱遵循師父叮囑，早晚勤練功，漸漸他的呼吸狀況明顯改善，能順暢入眠，身體痠痛與舊傷也隨之減輕。他體悟到練氣功流汗的「排毒汗」不同於一般流汗，能真正促進身體健康。

起初，林世凱對「修身養性」的意義並不深刻，直到經歷財務困境與人際糾葛之後，才逐漸體會其中智慧。藉由練功與靜心，他學會穩定情緒，從原本的急躁轉為冷靜與正向思考，不再陷入執念。這段修煉讓他在低潮時仍能清楚思考，並學會放下負面情緒。

隨著心性的轉化，林世凱在家庭中的互動也產生改變。有一次，女兒在學校被問「從小未被父母打過的請站起來」，全班僅她一人起立，讓林世凱深感震撼。他驚覺自己早已依循師父教誨「要轉念」，改掉了對孩子嚴厲打罵的習慣，不再被情緒左右。此後，他以平和的態度與家人相處，家中氣氛也更為融洽。

面對年邁失智的母親，林世凱牢記「孝順不能等」的提醒，耐心照顧母親生活起居，凡事以感恩與包容之心面對。他體悟到修行不只是理論，而是生活的實踐。多年來，他學會反省與改變自己，讓健康、家庭、人際關係都明顯提升。

林世凱深深感受到，太極門的修行不僅鍛鍊身體，更讓心境安定、態度轉變。無論處於順境或逆境，他都學會活在當下，接納並欣賞自己。內心平和時，煩惱自然消解，也讓他更喜歡現在的自己。