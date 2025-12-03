神氣家族人生智慧寶庫－歡樂喜見三件事

2025年，黃尚豪升上國中。他把握小學畢業前的最後一個暑假，與媽媽及一群從小一起長大的太極門師兄姊，前往加拿大參加太極門多倫多道館的開館活動。

黃尚豪一家人都在太極門修練氣功。練功不僅改善了他的過敏，也讓家庭更和樂。他覺得多倫多的居民熱情善良，而道館在當地落成是一件重要的事，因為當地民眾從此多了一個能增進健康、讓心靈快樂的好地方。

8月1日開館當天同時是太極門掌門人洪道子博士的生日，威風戰鼓陣的小朋友每人寫了一張卡片送給師父，內容是自己要改掉的壞習慣並將其轉變為好習慣，實踐「學好戒壞」。黃尚豪寫下自己要改掉愛生氣。他在遇到不開心的事時，會深呼吸、想快樂的事，再運用師父教的「轉念」讓情緒平穩，保持「常歡樂」。這就是他送給師父的生日禮物。

黃尚豪談到多倫多之旅讓他印象深刻的三件事。第一件，是搭船接近尼加拉大瀑布時，他與大家唱起英文歌《世界一家》，周圍的遊客隨著旋律擺動，甚至比讚回應，讓他深刻感受到音樂能跨越語言，傳遞愛與和平。

第二件，是在瀑布附近的空地快閃唱歌跳舞時，一位外國女士主動加入跳得十分開心，還和他們合照；另一位女士收到祝福卡時，激動地擁抱師姊，那份親近像久別重逢的姊妹。

第三件，是一位剛入門、聽不懂中文的師兄上台分享。他說原本非常緊張，但聽到師父的話後，心就開了。黃尚豪對此感到驚訝，也再次感受到語言雖不同，但「心意」是互通的。

這趟旅程讓黃尚豪收穫豐富，不僅學到新知，更體會到人與人之間可以如此自然交流。他也終於理解“Heartto Heart”感受，凡事以「心」相待，就會感到溫暖而愉悅。這次經驗也成為他下一段學習旅程的新起點。