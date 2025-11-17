神氣家族人生智慧寶庫－甜蜜家庭 圓美人生

在現代社會中，許多人選擇擁有獨立的小家庭，但陳淑惠自結婚以來，與身為長子的丈夫一起，和公婆及小叔一家同住在宜蘭壯圍，至今已三十多年。每當新朋友得知她與公婆同住，總會露出驚訝的表情，而她總是微笑分享這個大家庭的溫馨點滴。

在陳淑惠眼中，大家庭的生活其實有許多優點。身為職業婦女，她最感恩的是，有長輩在家幫忙照顧孩子。孩子從小放學後不用上安親班，就有阿嬤準備的點心等著；而她下班回家時，餐桌上也早有熱騰騰的飯菜，全家十幾人圍坐共餐，熱鬧又幸福。

廣告 廣告

多年前，陳淑惠一家人在小姑的推薦下進入太極門練氣功，這成為家人之間共同的生活重心。因為一起練功，他們有更多交流與共鳴，家庭氣氛更加融洽。師父常提醒弟子：「親，就是要看見彼此的辛苦。」婆婆體諒媳婦上班勞累，樂於分擔家務，也喜歡看到大家吃得開心；而淑惠與家人也感恩長輩的付出，讓他們能安心工作，無後顧之憂。

陳淑惠說，如今婆婆雖年事已高，但因長期練功調養，依然身手矯健，能自己下田種菜、除草、照顧菜園。她樂觀開朗，實踐著師父所說的「開開心心過每一天」，也在無形中為子女減輕了經濟負擔。

隨著女兒們長大成人，各自成家立業、離巢外居，陳淑惠與丈夫並沒有空巢的孤單。相反地，兩人更加享受自在的生活節奏，喜歡一起爬山健行，親近大自然。宜蘭的山水間，處處留下他們的足跡。

今年，她更挑戰參加大甲媽祖遶境起駕，從夜晚十一點走到翌日下午四點，橫跨台中到彰化南瑤宮五十公里，全程未眠仍精神奕奕、腳步穩健，體力絲毫不輸年輕人。

陳淑惠笑說，這全要感謝多年來在太極門練氣功所培養的強健體魄與穩定心性。能健康快樂地生活、不讓子女操心，對她而言，就是人生最大的幸福。