神氣家族人生智慧寶庫－用行動書寫孝道 用修行點亮人生

2024年，陳嘉瑞與哥哥、姊姊一同獲得內政部頒發「全國孝行楷模」表揚。當名字被唸出時，他想到的不是榮耀，而是母親年邁卻始終堅強的身影。這份肯定，源自母親一生的身教，也與太極門掌門人洪道子博士的教誨密不可分。

陳嘉瑞的母親本身就是孝道的典範。當年阿嬤跌倒摔斷小腿，在醫療資源有限的年代，她每日攙扶復健，並準備圓板凳讓阿嬤隨時休息，最終讓阿嬤完全康復，自理生活直到終老。她以行動詮釋，孝順是長久而踏實的付出。

陳嘉瑞的父親驟逝後，母親身心受創、健康下滑。經親友推薦，拜師進入太極門練功，成為全家轉折的關鍵。母親返家後邀請孩子一同入門，一家人在太極門練功修心，母親逐漸走出低潮，變得開朗有神，長年心悸也隨之改善。

陳嘉瑞分享，母親常說，把自己照顧好就是送給家人最大的財富。因持續練功，她能自理生活，讓家人少了許多擔心。她也積極參與公益，自1998年起，太極門多次受邀國慶展演，她亦曾參與其中。

隨著母親年紀漸長，子女分工陪伴，訪親友、旅行、散步聊天，溫馨畫面成了日常。陳嘉瑞說，「家和萬事興。」聽起來簡單，卻是母親一生的智慧。在母親92歲安詳辭世後，手足仍緊密相依。回首來時路，陳嘉瑞滿懷感恩，將母親的教誨與師父提醒「孝順不能等」的信念，繼續實踐於生活之中。