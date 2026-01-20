神氣家族人生智慧寶庫－當年一個念頭 改寫母女的人生奇緣

三十歲那年，吳燕瑛在哥哥的建議下，陪著六十歲的母親進入太極門練氣功。母親自少女時期起體質虛弱，天氣一變就感冒，長年看中醫、家中常飄著藥香。哥哥希望母親身體好轉，也減輕日後照顧的負擔，於是請吳燕瑛作陪。她當時並不認識太極門，只單純認為既然哥哥孝順，自己也能陪媽媽一起嘗試，母女便在同一天拜師入門。

起初，吳燕瑛因研習其他課程，並未穩定參與。後來在陪伴母親研修、為她翻譯師父教導的過程中，反而發現收穫最大的是自己。師父以「螞蟻心」與「大象心」的比喻，引導她學會放大心量、拓展視野，讓她逐漸鬆動原本拘謹、防衛的心牆。

年輕時的吳燕瑛忙於工作、經常加班，面對母親關心的叮嚀，過去常不耐回應。練功後，她學會轉念，懂得體貼母親的擔心，母女關係逐漸柔軟，甚至能自在擁抱、談心。她也體會到，表面上是陪媽媽練功，其實是媽媽陪著她放慢腳步，學會感受人生。

母親練功後，身體狀況反而比年輕時更好，能出國旅行，也珍惜每週與同齡師兄姊交流的時光。八十八歲生日前夕，家人提前團聚慶生，完成四代同堂的珍貴畫面。不久後，母親因跌倒住院，出院隔日，在熟悉的家中安詳離世。

身為家中老么、個性直率的吳燕瑛，因為進入太極門而學會修正脾氣，珍惜與母親的情緣。她記得母親曾說，希望在睡夢中離開。如今想念母親時，她輕聲哼唱曾在母親耳邊唱過的《世界之愛》，將祝福與思念，化成溫暖的回憶。