神氣家族人生智慧寶庫－練出平靜也練出幸福

身為一名職業婦女，同時也是家庭的主要照顧者，吳鳳官長年飽受病痛折磨，身心俱疲。那段日子裡，生活幾乎被病痛籠罩，彷彿失去了原有的色彩。由於過敏體質，她經常感冒、咳嗽，反覆發作的病症帶來無盡的困擾與無奈。手掌中央又長出肌腱瘤，醫師提醒即使開刀仍可能復發，讓她倍感焦慮；再加上筋骨狀況不佳，罹患風濕性關節炎，遍尋中、西醫治療，卻因療法分歧而更加迷惘無助。

就在幾乎失去希望之際，一位好友分享了自己在太極門修練氣功後身心改善的經驗。這段真實的分享，讓吳鳳官重新思考：唯有擁有健康的身心，才能守護家庭、擁抱幸福。於是，她下定決心走進太極門高雄道館，開始修習氣功。

隨著每日持續練功，她明顯感受到身體逐漸變得輕鬆有力。多年來困擾她的咳嗽與關節炎不再反覆發作，連手掌的肌腱瘤也悄然消失。過去因病痛折磨而變得急躁易怒的性情，也在師父的引導下逐漸轉變，學會省思自己、調整心態，並努力修正缺點。

然而，人生的考驗並未因此止步。後來在工作上，公司因經營不善導致股票下市，又遇上股市崩盤，經濟狀況急轉直下，收入中斷、債務壓力沉重，生活一度陷入困境。所幸有神氣家族作為最堅實的後盾，吳鳳官得以用較為穩定的心態面對逆境。她轉念一想，只要身體健康，就仍有重新站起來的力量，於是積極尋找新工作，相信只要堅持，終能一步步走出難關，讓生活重回正軌。

透過修練太極門氣功，吳鳳官重新找回內在的平靜與力量，生活也再次變得繽紛而充滿希望。如今步入退休年齡的她，很少使用健保卡，也不再依賴昂貴的健康食品。那些曾令她焦慮不安的病痛，早已成為過去。

吳鳳官深刻體會到，練氣修心不僅帶來健康，師父更教會她以正向的心念面對人生起伏，使身、心、靈達到真正的平衡。回首一路走來，從病痛纏身到如今健康自在，她更加篤定認為，健康是人生最珍貴的財富，而能夠平安、自在地過好每一天，就是最真實的幸福。