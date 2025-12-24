神氣家族人生智慧寶庫—練出幸福力：我家的健康進步獎

工作之餘，李鍾苹曾做過健康檢查，報告顯示「一切正常」，但她清楚知道，健康不只是檢查數字，而是身心靈的全方位平衡。在入門太極門之前，她長期受偏頭痛、下肢水腫及睡眠不佳困擾，甚至經常做惡夢。自從開始練功後，這些症狀逐漸消失，偏頭痛不再發作，水腫減輕，夜晚可以一覺到天亮，白天精神狀態也明顯改善，讓她體會到練功對健康的自然有效。

在練功過程中，師父經常提醒，要從身心靈三方面培養真正的健康，並以「健康自信錢難買」勉勵弟子。李鍾苹因此養成每日勤練、持之以恆的習慣，提前保養身心，避免等問題出現才臨時應對。

李鍾苹練功的收穫不僅體現在健康，家庭氣氛也隨之改變。過去因生活壓力，她與先生偶爾爭執，現在學會了陰陽智慧：情緒激動時，一方冷靜退讓，雙方互相包容，使夫妻關係更加和諧。李鍾苹也觀察到，兒子過去聯絡簿常出現「不專心」、「再加油」，但自全家練功後，他專注力明顯提升，經常獲得「好棒」和「專注章」，學期末甚至領到「進步獎」。女兒也因練功而增強自信，面對校園挑釁時，能勇敢自我保護，展現內在堅韌。

李鍾苹一家在太極門的練功環境中，逐漸形成正向互動。孩子在課堂表現專注，甚至能在館內活動中擔任主持人，條理分明地介紹師兄師姊分享內容，讓李鍾苹感動於孩子自信與勇氣的成長。夫妻關係更融洽，全家氛圍和樂溫暖。

李鍾苹指出，太極門提供的不只是健康，更是一個充滿正能量的成長環境。「早點來練功，就能早點享受健康與幸福的回饋。」她說，全家在這裡不僅身體改善，心靈也得到滋養，家庭生活變得更加快樂自在。