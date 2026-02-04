神氣家族人生智慧寶庫－ 練出會笑的心

張方美月不到二十歲就步入婚姻，為了撐起五口之家的生活，她曾過著白天在工廠輪班、晚上接家庭代工，半夜還要操持家務的緊繃生活。在那個年代，她深信「撐下去就是幸福」，然而長期的高壓讓身體在三十歲不到就開始抗議，偏頭痛、便祕、痔瘡、暈眩與失眠等問題如影隨形，這段身心交瘁的日子一過就是二十年。

當時的張方美月個性固執、好勝且不服輸，總是在家人面前扮演堅強的角色，卻未察覺自己緊繃的情緒已在母女間築起一道高牆。女兒曾形容她的臉像「撲克牌」，瞪大的雙眼甚至會嚇跑鄰居小孩，直到多年後女兒坦言「那時候好怕妳」，才讓她驚覺這份強撐的笑容其實只是掩飾。

轉機出現在女兒的一句勸導：「孝順不能等，請媽媽也要為自己好。」在女兒引薦下，張方美月進入太極門練氣養生。起初她只是勉強配合，但在練習師父所傳授「細長慢勻深」的呼吸法後，她發現呼吸品質的提升帶動了心的節奏慢了下來，原本急躁的個性逐漸沉靜。最顯著的改變是她臉部的線條變得柔和，甚至在照鏡子時，發現自己露出了久違且陌生的笑容。

隨著練功日久，奇妙的變化也在身體發生。張方美月發現自己不再需要依賴通便劑與藥物，暈眩與便祕問題不藥而癒，讓她體悟到「心通則身通」的道理。她從中領悟到真正的力量在於「放下」，讓自己從原本的「強撐」轉化為「釋放」，達成從氣順到心順的境界。

如今已年過七十的張方美月，展現出與以往截然不同的活力。她在太極門擔任保母師姊，陪孩子們唱歌跳舞，更挑戰自我參與手語展演，享受被溫暖團體接納的幸福感。面對他人對她越活越年輕的讚嘆，她總是笑著回應：「因我每天都在練快樂呀！」。

回首滿是汗水與淚水的來時路，張方美月充滿感恩。她以自身經驗勉勵年輕人，快樂是需要練習的，不要等身體壞了才後悔。對她而言，人生下半場最重要的成就，便是練就了一顆「會笑的心」。