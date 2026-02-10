神氣家族人生智慧寶庫－翻譯的「橋梁」角色

李詠華是社會新鮮人，目前擔任日文翻譯，負責協助日籍主管與現場人員之間的溝通，成為雙方重要的橋梁。對她而言，日商給人的印象除了嚴謹、守時與制度完善之外，最令她印象深刻的，是對品質近乎苛求的堅持。

公司屬於製造業，講求品質、效率與產量，近來客戶要求日益嚴格，客訴事件頻繁發生，特別是近幾個月幾乎每週都有狀況，有時甚至短時間內不斷被召去翻譯，長期下來，情緒壓力難免累積。

幸而李詠華自小在太極門練氣養生，並多次參與展演練陣。練陣過程雖然辛苦，但她始終記得師父的叮嚀－要時時保持心平氣和、散發好念。她深刻體會到，當心中懷抱善意，展現出來的態度自然會影響周遭的人；反之，情緒不佳也會傳遞負面感受。

進入職場後，李詠華將練陣中學到的功夫運用在工作上。每當遇到問題，先讓自己冷靜下來，調整心態再處理，不僅能穩定情緒，也讓事情更順利解決。這樣的心法，成為她面對高壓工作時的重要支撐。

師父常提醒弟子，事情唯有團結合作才能完成。過去在練習龍陣時，帶陣師兄總強調，舞龍不是一個人好就好，而是大家都好才是真正的好。這份體悟，讓李詠華在職場中更加明白團隊合作的重要性。她認為，當所有人目標一致，即使困難重重，也能共同承擔；反之，若僅靠一人獨自承受，再堅強也可能力有未逮。

在處理客訴時，從履歷追蹤、原因分析到物品回收，沒有一項是單打獨鬥能完成的，唯有同事彼此補位、分工合作，才能走得長遠。這樣的信念，讓李詠華化解許多不愉快，也讓同事關係更加緊密。

此外，李詠華在太極門學到「客氣好言結善緣」的處世智慧。身為翻譯，當主管情緒激動時，她必須在忠實傳達內容的同時，避免造成誤會，成為促進理解的關鍵角色。她感恩父母自小帶她進入太極門修練氣功，讓她在初入職場時，能以穩定的身心與良好溝通，逐步站穩腳步，持續在工作中傳遞善意與信任。