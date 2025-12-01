神氣家族人生智慧寶庫－與自然和諧共生的喜悅

陳亭君的公公是遠近聞名的「橘子達人」，生產的橘子產量多，品質好，常外銷日本。早年農業重視的是收成，慣行農法裡農藥、化肥少不了。果園雖然年年豐收，但卻得長時間承受農藥和化肥的影響。

因緣際會下，陳亭君進入神氣家族練氣功，她的師父洪道子博士常常提醒弟子億萬生靈皆手足，要珍惜愛護大自然。因此陳亭君決心在自家果園實踐環境永續。以「土地倫理」為核心，重新思考人與土地、動植物的關係，並申請有機驗證。

剛開始的日子非常辛苦，病蟲害多、落果嚴重，一棵棵橘樹接連枯死，收成少得令人煩惱。2013年，果園好不容易通過有機驗證，但路依然難走。蟲害幾乎讓陳亭君夫妻血本無歸，滿園橘樹枯槁，落果滿地。幸好多年修行的體悟提醒她：做人要聽從良心，把修行落實在生活裡。正是這份信念，支持著陳亭君夫妻一步步撐過最難的日子。

用有機自然農法種出的「幸福橘子」，滋味真的很不一樣。它保留了傳統橘子的風味──酸中帶甜，清爽又回韻悠長，入口香氣久久不散，讓人一嚐就忘不了。雖然產量不多，卻成了顧客搶購的珍品，每年總是供不應求。

慢慢地，柑園也成了動物們的樂園，生態熱鬧了起來。山羌、白鼻心、穿山甲、鼬獾等都回來了！陳亭君真切感受到土地的生命力，原來它可以這麼鮮活，這也吸引團體來體驗，把這份與土地共生的感動，化作一顆顆友善的種子，種進大家心裡。

後來，兒子接手果園，把枯死的柑橘樹換成沙糖橘、枇杷、梅子、澳洲茶樹等不同植栽，這些改變，始終圍繞著永續環境的目標。看著這個代代傳承、與自然和諧共生的家庭，陳亭君心裡充滿感恩。

她說：「對我來說，太極門的修行和果園的耕作是一樣的。練功時，我學會與天地同頻；在果園裡，我學會與自然共處。」陳亭君全家都在太極門練功，她說：「我們更能理解：永續不是口號，而是每天的選擇。唯有實踐，才能達成。每個人從生活做起，選擇友善環境方式，就能一起守護地球。」