神氣家族人生智慧寶庫— 調皮搗蛋學「自律」

2025 年暑假，準備升上小五的李泓儒，為自己立下了一個珍貴的成長目標──學會「自律」。原本的他常需要母親反覆提醒，卻總是遲遲沒有行動。即使在課業上表現亮眼，段考名次多在班上前二名，有一次因準備不足落到第四名，也令他意識到必須為自己的學習負起責任。「不必跟同學比，只要跟自己比。」反省後他提醒自己要更努力，也發現平時練太極門氣功能讓上課更專注、學習更有效率。

這個暑假，李泓儒報名參加太極門多倫多道館開館活動，從決定出國到啟程不到三週，卻需在短時間內學會多首中英文歌曲、背熟三首威風戰鼓鼓點，並準備英文自我介紹，對他而言都是挑戰。白天仍需到安親班，能練習的時間有限，他只好把零碎時段化為有效學習，一有空就抓緊練習。透過不斷調整和規劃，他逐漸學會時間分配，也學習到「自律」的真正意義。偶爾會覺得累，他仍鼓勵自己完成每一項任務。

抵達多倫多後，活動行程滿檔，從早忙到晚。回到飯店，他依然堅持完成洗澡、吃飯、刷牙、寫日記等生活作息，努力做到「今日事，今日畢」。他深深記住師父的提點：「凡事用心做，就能有效率地完成。」以及「太極門弟子說真的、做真的。」因此，他期許自己從日常做起，學習說到做到，讓「自律」成為真正的成長禮物。

此次旅程中，讓李泓儒最深刻的，是參與8月1日太極門多倫多道館開幕典禮。師父在致詞中提到，1999年同一天，他曾於舊金山發表「一心世界 快樂之源」演說，那時李泓儒尚未出生。而26年後的同一天，師父在多倫多再度發表「一心世界 和平永續」，這讓他見證了太極門重要的歷史時刻，也理解到世界和平需要從自身做起，包括改脾氣、改習慣。

這趟旅程不僅讓李泓儒見識更廣，也讓他得到了人生中最重要的暑假禮物──學會自律，並從心開始朝更好的自己前進。