神氣家族人生智慧寶庫－讓生命重新發光

在現代社會節奏混亂、情緒緊繃的氛圍中，林桂英一直渴望找到一個能讓心靈沉澱的地方。正因為這樣的心境，她在鄰居師姊及其兒子的引薦下，走進了太極門。對她而言，太極門是一個氣場單純、和諧溫暖的環境，沒有複雜人際，亦遠離外界紛擾，正是她多年以來尋覓的心靈歸屬。

二十多年前，林桂英罹患癌症，接受鈷六十放射線治療後雖保住性命，卻留下嚴重後遺症，包括血尿、血便、甚至遺糞。多年的不適使她不敢隨意出門，血尿每月發作三四天，常帶血塊，折磨身心，也動搖了她的生活尊嚴。起初，她只是希望在太極門找到心靈安寧，未料練功後的身體變化給了她極大的驚喜。

某天，林桂英突然發現多年反覆的症狀不知何時逐漸消失。血便不再出現，血尿僅偶發且非常輕微；遺糞則目前只在練功後短暫發生一次。這些變化讓她深受感動，覺得生命像重新開始般充滿希望。

更令林桂英意想不到的是，多年來困擾她的脊椎側彎也出現改善。過去騎機車時，朋友總說她身形歪斜，但如今她不必刻意調整姿勢，身體自然挺直，腰痠背痛也明顯減少。在視力方面，她也感受到明顯的進步。她曾因青光眼與白內障視線模糊，練功後特別勤練護眼功法，視物逐漸變得清晰。她形容，視力的改善讓她彷彿重新「看見」世界，眼睛與心靈都變得明亮有光彩。

林桂英深刻感受到太極門道館的氣場之好。每次練功，她都會很快流汗，全身能量運行順暢。雖然在家練功也有效果，但與道館感受始終不同，道館的磁場帶來更強的支持與力量。

回顧這段轉變，林桂英認為，太極門是一個真正能讓人修心養性的地方。只要願意踏出第一步，用心練功、用心體會，身體會一點一滴改善，心也會愈來愈平靜而自在。能在生命的重要時刻找到適合自己的修行之路，讓她重新獲得健康與內在力量，她珍惜並感謝這份生命的禮物。