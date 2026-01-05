神氣家族人生智慧寶庫—踏入寶山的人生奇蹟

想當年，正值不惑之年的蔡青杉，意識到健康不容再忽視，於是前往醫院做全身檢查。檢查報告上，一長串紅字令人怵目驚心：膽結石、腎結石、三酸甘油脂與膽固醇過高、高血壓，還有牙周病、近視、亂視與輕微青光眼，其中最令他憂心的，是肝指數異常。震驚之餘，他開始展開長期的醫療養生計畫。因緣際會下，他進入太極門練氣功，慢慢調整自己、恢復健康。

談起當年，蔡青杉提到自己反覆進出肝膽腸胃科，吃藥、追蹤、抽血成了生活常態。肝功能指數始終停留在臨界邊緣。身為一般上班族的他，下班後多半沉浸在電視短劇中，帶著疲憊入睡。為了恢復體能，他嘗試過不同運動，卻常因場地、時間或體力受限而中斷。偶爾假日與朋友爬觀音山，下山後再大快朵頤。生活看似平穩，卻缺乏重心，只是日復一日地過著。

一次在觀音山，蔡青杉偶遇一位在太極門練功的師姊，對方分享練氣功後良性腫瘤消失的經驗，蔡青杉把握這份機緣，踏入太極門，從此走進改變人生的起點。認真練功的蔡青杉，在半年後驚喜發現肝指數降到四、五十；再過五個月，穩定回到二、三十的正常值。健康的改善讓他深感不可思議，更重要的是，練功也讓他原本急躁的心逐漸平和，學會轉念，冷靜面對挑戰。

不久前，公司臨時通知蔡青杉隔天要接手部門會計工作。對理工背景的他而言，這是全然陌生的領域，內心一度掀起波瀾。然而，他想起師父常說的話：「不管什麼安排，都是最好的安排。」心隨即安定下來，轉而積極學習新工作，從帳務、傳票到點鈔，至今零失誤，成功完成職涯轉換。

對蔡青杉而言，太極門是一座真正的寶山，不僅讓肝功能回到正常，也讓他在五十五歲的人生下半場，面對職場與生活的變化時，依然心定如山、從容前行，開啟健康幸福的新人生。