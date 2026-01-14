神氣家族人生智慧寶庫－退休不是終點 她用AI打造電商第二春

傳統觀念中，退休意味著放慢腳步、享受晚年，但前外商高階主管林玲妃卻選擇顛覆想像。五十七歲退休後，她從零投入Amazon電商市場，打造個人品牌，七年內年銷售額突破兩百萬美元，開創事業第二春。

「我不想與社會脫節，又希望時間更有彈性。」林玲妃捨棄過往分工明確、團隊合作的職場模式，成為一人團隊。初期因缺乏同儕交流與即時回饋，效率低落，她一度陷入瓶頸。

轉機來自太極門的心法。林玲妃分享，師父鼓勵弟子活到老、學到老，並善用AI工具。於是她向年輕師兄姊學習，運用AI分析顧客評論、整理產品優缺點、提出改進建議與行銷文案，彷彿多了一支專業顧問團隊，大幅提升產品品質與溝通效率。

二○二三年，大量低價競爭者湧入A-mazon，造成半年虧損，讓林玲妃幾乎想放棄。關鍵時刻，她想起師父提醒的「靜生智，行無懼」，透過練功與打坐安定身心，她漸漸將注意力從問題轉移到解決方案上。

林玲妃堅信品質才是長遠之道，逆勢不降價、不減成本，反而強化品質與品牌形象，以「安全、安全感與可靠」作為產品核心，融入設計與品牌識別，成功帶動業績倍數成長。

二○二五年美國關稅調升，成本驟增，競爭者紛紛漲價。林玲妃與供應商溝通後，對方全力支持她維持策略，讓她深受感動。她明白，這份信任來自於太極門所學的「客氣好言結善緣」，長期建立正向、互信的合作關係。

即使利潤被壓縮，林玲妃仍選擇穩定定價，換取顧客信任、重複購買與口碑推薦。她也將在太極門志工服務中培養的高度執行力，落實於事業經營。

林玲妃在太極門的志工經驗中培養出「堅持將每件小事做好」的極強執行力，她認為，退休創業的三大關鍵：認識自己、持續自律學習，以及保持信心、耐心與恆心。她鼓勵退休族勇於嘗試新事物，把退休視為健康快樂的黃金人生，而非被動的養老階段。